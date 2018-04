Utrechtse sportbestuurder Paul Verweel overleden

Paul Verweel, betrokken sportbestuurder en hoogleraar Bestuur- en Organisatiewetenschap aan de UU, is overleden. Hij bekleedde van 2007 tot 2013 de Richard Krajicek leerstoel. Verweel werd 66 jaar.

Verweel onderzocht in zijn academische werk onder meer hoe sport kan bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen in achterstandswijken.

Vele functies

De Utrechter Verweel was een bekend gezicht in de sportwereld. Zo was hij voorzitter van de nu failliete voetbalclub vv Hoograven maar ook van de Stichting meer dan voetbal en de KNVB. Daarnaast is hij voorzitter geweest van de VSU, de Vereniging Sportbelang Utrecht.

Kleine Utrechtse clubs

Bij de VSU werd hij opgevolgd door Jan Boessenkool. “Paul zette zich met hart en ziel in voor de Utrechtse sport. Vooral de kleine clubs in de stad gingen hem aan het hart”, zo reageert Boessenkool.

Inspirerende persoonlijkheid

Paul Verweel wordt geroemd om zijn jarenlange inzet voor de sport in Utrecht. “Hij was een inspirerende persoonlijkheid met een groot hart”, schrijft voormalig FC Den Bosch directeur Edward van Wonderen.

Motorblok van sv Vechtzoom

Na zijn vertrek bij vv Hoograven zette hij zich in voor een andere Utrechtse voetbalclub, sv Vechtzoom in Overvecht. “Hij gaf de laatste tijd al aan dat hij niet veel meer voor de club kon betekenen. Hij bleef echter tot het laatste moment actief”, zegt vice-voorzitter Brahim Karroum. “Paul was echt het motorblok van onze club.”

Paul Verweel Sportfonds

Dit jaar nog werd het Paul Verweel Sportfonds opgericht. Kinderen tot en met 17 jaar, die in het bezit zijn van een U-pas, kunnen hier een bijdrage aanvragen voor voetbalschoenen of een hockeystick. Het fonds wil helpen om mensen in Utrecht die het niet zo breed hebben, toch te kunnen laten sporten.

