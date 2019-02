Parkeerchaos rond Dordtse sportclubs nog niet opgelost

De sportclubs in de Dordtse Stadspolders willen opnieuw met de gemeente overleggen. Zij zijn ontevreden over het raadsbesluit om niets te doen aan de parkeerchaos rond de sportvelden.

“De parkeerchaos is enorm en speelt al zo’n vijf à zes jaar. Daar moet nu eindelijk een oplossing voor komen”, aldus vv Oranje-Wit voorzitter Ronald Groesbeek.

Niets doen is geen oplossing

Hij deed samen met zijn collega van de naastgelegen korfbalvereniging Oranje-Wit zijn beklag via RTV Rijnmond. “Niets doen is geen oplossing want als er iemand gewond raakt, dan kunnen de hulpdiensten niet ter plaatse komen.”

De clubs willen het parkeerterrein met 34 plaatsen uitbreiden en auto- en fietsverkeer van elkaar te scheiden. Maar op 12 februari bleek dat de gemeenteraad hiervoor geen vier ton wilde uittrekken.

Groesbeek: “Wat is de gemeente nou meer waard, een mensenleven of vier ton? Dordrecht moet de rijweg echt breder maken want de doorstroming is het grootste probleem. Touringcars kunnen de draai op het parkeerterrein niet maken. Auto’s staan namelijk in de berm geparkeerd. De doorgang is door de parkeerchaos op sommige plekken te smal om twee auto’s te laten passeren.”

Stukje lopen

“Mijn auto staat verderop dus ik heb een stukje moeten lopen”, zegt een bezoekster. “Het is nu lekker weer maar als het regent is dat een stuk minder leuk. Ik snap dat het een probleem is voor de clubs. Maar bezoekers zouden wel wat vaker met meerdere mensen in één auto naar de club kunnen komen. Je ziet nu veel mensen alleen in de auto zitten.”

Een andere bezoeker stelt dat de fiets een beter alternatief is. “Maar we zitten hier met vier clubs. Je kunt niet verwachten dat alle leden en bezoekers met de fiets komen. Wij verzamelen vanwege de parkeerchaos nu al ergens in de stad als wij uit moeten spelen. So much voor het clubgevoel!”

