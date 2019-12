Papiermolen meevaller niet bestemd voor de sport

De renovatie van zwembad de Papiermolen in Groningen, heeft bijna 4 ton minder gekost dan verwacht. De CDA-fractie in de gemeenteraad vindt nu dat deze meevaller ten goede moet komen van de sport.

De renovatie van zwembad bleek 400.000 euro goedkoper dan was ingeschat. Maar BenW bestemt de Papiermolen meevaller niet voor de sport maar stopt het geld in de algemene kas.

Papiermolen meevaller naar de sport

CDA-fractieleider René Bolle pleitte er op 11 december jl. voor om deze meevaller in het sportbudget te stoppen. Dat zou voor de clubs een pleister op de wonde zijn na de forse bezuinigingen op de sport.

De Papiermolen ging in het voorjaar van 2019 weer open na een opknapbeurt van ruim een jaar. Daar had de gemeente ruim 3 miljoen euro voor uitgetrokken. Het Rijksmonument (uit 1955) is hiermee in haar oorspronkelijke luister hersteld.

Vier ton over

Van het bedrag dat daarvoor was uitgetrokken, bleef uiteindelijk 398.000 euro over. Het bleek dat Groningen de renovatie goedkoper kon aanbesteden. Het Groningse college wil die meevaller echter in de reserves stoppen.

Maar Bolle is van mening dat het bedrag beschikbaar moet blijven voor de sport. Hij nam in oktober, tijdens de discussie over de begroting, tevergeefs stelling tegen de bezuinigingen op sport.

Sport levert steeds meer in

De buitenclubs in Groningen staat een forse stijging van de huur van sportvelden te wachten. Maar na protest van o.m. de Sportkoepel, is die een jaar uitgesteld tot het seizoen 2021/2022. Maar in 2020 gaat er toch vier ton van het sportbudget af en in 2021 zal dat 6 ton zijn.

De CDA-fractie in de raad vroeg via een motie om de Papiermolen meevaller voor de sport te bestemmen. Dit verzoek kon rekenen op de steun van de oppositie maar haalde het desondanks niet. Dit betekent dat de 4 ton in de algemene kas verdwijnt en niet naar sport gaat.

Follow @Allesportzaken