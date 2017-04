Weesp betaalde FC Weesp ten onrechte OZB-compensatie

Jarenlang kreeg FC Weesp geld van de gemeente Weesp als compensatie voor een hogere OZB-aanslag. Het college van BenW maakt nu, 8 jaar later, een einde aan deze OZB-compensatie. Deze bleek ongeldig omdat hij door ambtenaren was afgesproken, zonder dat daarvoor bestuurlijk goedkeuring was gegeven.

Het college van BenW van Weesp heeft besloten om de regeling maar af te bouwen. Het jaar 2017 is het laatste jaar dat club nog geld krijgt. Mede omdat de regeling oneerlijk is tegenover andere sportclubs.

Hogere ozb-aanslag

ln 2007 en 2008 zijn het nieuwe clubhuis en twee velden van FC Weesp opgeleverd. Dat leidde zoals te verwachten was, tot een hogere ozb-aanslag voor de eigenaar van het clubhuis en de huurder van de velden, de stichting Chris Blüm. ln 2009 is over compensatie van deze aanslag een afspraak gemaakt tussen Weesp en de stichting.

OZB-compensatie van 6.000 euro per jaar

Deze afspraak houdt in dat Weesp de stichting voor 6.000 euro per jaar compenseert voor de ozb. Deze compensatie is al die jaren betaald in de vorm van een bijdrage van 6 mille aan het onderhoud van de velden.

Anders is het oneerlijk

Maar omdat de afspraak over deze OZB-compensatie nooit bestuurlijk is bekrachtigd, was deze nooit geldig. Daarom heeft het college van BenW nu besloten de afspraak maar af te bouwen. Dit jaar (2017) is het laatste jaar dat FC Weesp toch nog weer een bijdrage ontvangt. “Anders is het oneerlijk tegenover de andere clubs.”

Worden de andere clubs nu gecompenseerd

“Vanaf 2018 zal de stichting zelf voor de kosten voor het onderhoud moeten opdraaien”, schrijft BenW aan de gemeenteraad. Waarom niet veel eerder is ontdekt dat deze regeling onjuist was, is niet bekend gemaakt. Ook is nog niet bekend of Weesp een compensatie betaalt aan de clubs die al die jaren zijn benadeeld.

