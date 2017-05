Utrechtse clubs ondertekenen contract met gemeente niet

Acht van de vijftig buitensportclubs in Utrecht zijn het niet eens met de voorwaarden die de gemeente stelt voor het gebruik van de accommodaties. De Utrechtse clubs weigeren daarom hun handtekening te zetten onder de nieuwe gebruiksovereenkomst.

De acht Utrechtse clubs weigeren ondertekening vanwege de huurverhoging voor de gemeentelijke velden en opstallen. Welke clubs niet willen ondertekenen wilde Utrecht niet zeggen.

In de gebruiksovereenkomst staan o.m. afspraken over het onderhoud, de betalingen en de termijnen waarin die moeten worden gedaan. Maar de feitelijke bedragen staan er nog niet in omdat de tarieven nog inzet zijn van overleg tussen gemeente en de clubs.

Stijging van 30 tot 45%

Het nieuwe tarievenbeleid kan een stijging van 30 tot 45% betekenen voor de clubs die veel velden huren. Kampong, de grootste sportvereniging van Utrecht, zou jaarlijks zo’n 18.000 euro meer huur aan de gemeente moet overmaken.

Na de zomer

Niet alleen Kampong maar ook andere grote Utrechtse clubs zoals Hercules en Sporting ’70 maakten bezwaar tegen de nieuwe tarieven. Utrecht stelt daarom het besluit over de nieuwe tarieven uit tot na de zomer van 2017. Alle clubs maar ook de gemeente hebben dan de tijd om alle berekeningen nog eens goed op een rijtje te zetten.

Overeenkomst zonder tarieven

De acht Utrechtse clubs de nieuwe overeenkomst niet willen ondertekenen maken een koppeling met de besluitvorming over de nieuwe tarieven. “Maar die is wat ons betreft niet terecht”, stelt woordvoerder Matthijs Keuning van de gemeente. “De nieuwe tarieven staan nu nog niet in deze overeenkomst, daar wordt nog over gesproken.”

Best voordelig

Frank van Heusden, voorzitter van Kampong Voetbal, zegt dat zijn club niet bij de acht Utrechtse clubs hoort die de overeenkomst niet willen ondertekenen. “Dit contract is juist best voordelig voor veel clubs. Maar zal dat waarschijnlijk niet voor de nieuwe tarieven gaan gelden. Die vinden wij onterecht en daar praten we dan ook nog over.”

