Beheer tennispark Startbaan Amstelveen snel overdragen

De VVD in Amstelveen en Burger Belangen Amstelveen (BBA) willen dat de gemeente de exploitatie en het beheer van het Tennispark Startbaan overdraagt aan de vereniging LTC Startbaan. Die overdracht zou uiterlijk per 1 oktober 2017 moeten gebeuren.

Met de overdracht van Tennispark Startbaan krijgt de club een grotere betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij de taken die op het park moeten worden verricht.

Taken beter uitvoeren

Raadslid Rob Ellermeijer denkt dat de club onder eigen regie sneller en beter haar taken kan uitvoeren. Het bestuur van LTC Startbaan wil dit ook graag. Dat vindt raadslid Jitze Bakker van BBA ook en noemt dit “een goed voorbeeld van participatie.” Bakker en Ellermeijer stellen voor dat de gemeente 250.000 à 300.000 euro beschikbaar stelt t.b.v. het achterstallige onderhoud.

Geld voor gravelbanen

Daarnaast zou Amstelveen éénmalig 350.000 à 400.000 euro beschikbaar moeten stellen voor investeringen in de gravelbanen. De dekking voor deze bedragen moet worden gevonden in de gereserveerde en geplande onderhouds- en investeringskosten.

Groundsman blijft ambtenaar

In het voorstel wordt ook een bedrag opgenomen voor de erfpacht en de huur die voor tennispark Startbaan jaarlijks moet gaan worden. Het beheer en de exploitatie van de dienstwoning van de groundsman blijven in handen van de gemeente. De groundsman blijft formeel ook in dienst van de gemeente. De kosten hiervan zullen wel in z’n geheel aan de club moeten worden doorberekend.

Afspraken goed vastleggen

De raadsleden roepen BenW op om snel afspraken te maken met LTC Startbaan. Daarin moet ook het beheer, de exploitatie en het onderhoud goed worden geregeld. De verhuur van de binnenbanen moet ook goed worden geborgd. Die banen moeten bovendien verhuurd kunnen blijven aan niet leden. Het voorstel zal op 19 april as. aan de orde komen in de Commissie BenS en op 10 mei in de gemeenteraad.

Follow @Allesportzaken