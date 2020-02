TSH Hardenberg en 400 leden door ouders overgenomen

BenW van de gemeente Hardenberg stelt de Vereniging Turn- en Sportcentrum Hardenberg (TSH) 50.000 euro beschikbaar. Hiermee kan de club de volledig inventaris overnemen.

Het college heeft besloten om de club in 2020 en 2021 ook te helpen. Het nieuwe TSH krijgt voor die jaren 10.000 euro voor huur van de accommodatie.

Aparte positie van TSH Hardenberg

De gemeente wil onderzoeken of een volwaardige accommodatie te realiseren is t.b.v. de turnsport in Hardenberg. Ook de scholen voor voortgezet onderwijs zouden hiervan dan gebruik kunnen maken.

Gymnastiek en turnen namen in de gemeente altijd al een aparte positie in. De activiteiten werden niet aangeboden door een club maar door een commerciële organisatie. Dit gebeurde door de vof Turn- en Sportcentrum Hardenberg. Dat is dus anders dan in het land gebruikelijk is.

Ouders namen vereniging over

Maar de vof heeft de activiteiten gestaakt. Dat had tot gevolg dat de 400 leden van de vof niet verder konden met het beoefenen van hun sport. De ouders van de sporters hebben daarom besloten om de Vereniging TSH op te richten. En alle 400 sporters zijn inmiddels overgestapt en lid van de nieuwe vereniging.

Overname turn- en sportmaterialen

De vereniging TSH heeft de huur van de huidige hal met vijf jaar kunnen verlengen. Maar het ontbrak de club aan geld om de materialen over te nemen. De club kreeg namelijk niet op zo’n korte termijn een sluitende begroting voor de exploitatie voor elkaar.

Hardenberg hecht veel belang aan een gevarieerd aanbod van sporten en accommodaties in de gemeente. De kosten voor huisvesting drukken zwaar op de begroting van de nieuwe club. Daarom besloot BenW van Hardenberg dus om tijdelijk bij te springen.

