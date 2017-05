Kunstgrasmatten weggehaald op last van gemeente Zundert

In Rijsbergen lagen kunstgrasmatten opgeslagen in opdracht van Tuf Recycling uit Dongen. Deze zijn nu op last van de gemeente Zundert verwijderd omdat de opslag in strijd was met het bestemmingsplan. De matten lagen op het terrein van een voormalig agrarisch bedrijf.

Tuf Recycling ligt al langer onder vuur omdat het bedrijf stelselmatig zou weigeren om aan de regels te voldoen. Tuf liet oude kunstgrasmatten vervoeren naar het bedrijf Huijbregts in Zundert.

“Ik wist het niet”

“Grondverwerkingsbedrijf Huijbregts heeft de matten in Rijsbergen opgeslagen”, stelt een woordvoerder van de gemeente. “Daarom werd Huijbregts, en niet de eigenaar van de locatie, opgedragen om de matten weg te halen.” Directeur Wil Huijbregts geeft aan dat hij “niet wist dat de kunstgrasmatten daar niet op het terrein mochten worden opgeslagen.”

Gedoe over die rubberkorrels

“Tuf Recycling had geen plaats om de matten op het eigen terrein op te slaan. Die zouden eind oktober maar voor een maandje worden opgeslagen”, zegt Huijbregts. Maar door dat gedoe over die rubberkorrels zijn ze er langer blijven liggen. Ik heb de kunstgrasmatten meteen laten ophalen en ze liggen nu weer bij Tuf Recycling. Er ligt nu niets meer in Rijsbergen.”

Omgevingsvergunning

Tuf Recycling verwerkt zo’n 80% van de afgeschreven Nederlandse kunstgrasvelden. Het bedrijf zou echter stelselmatig weigeren om zich aan de omgevingsvergunning te houden. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) stelde het bedrijf daarom al drie keer een ultimatum. Het meest recente ultimatum liep op 12 april af.

Wachten op advies

Bij controle op die datum bleek dat Tuf nog steeds niet aan de voorwaarden voldeed. Daarop stuurde Zundert de gemeenteraad een brief waarin staat dat “Zundert wil handhaven maar eerst het advies van de OMWB afwacht.” Een woordvoerder van de dienst gaf aan dat de gemeente dit advies uiterlijk op 3 mei zal ontvangen.

Follow @Allesportzaken