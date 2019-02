Gemeente Ede zit in de maag met oud kunstgras

Het niet onomstreden afvalbedrijf Vink in Barneveld heeft besloten om geen kunstgras meer in te nemen. Daarom zit de gemeente Ede nu met drie versleten kunstgrasvelden in de maag.

Drie sportcomplexen in de gemeente Ede zijn in 2019 aan een nieuw kunstgrasveld toe. Maar Ede wil het oude kunstgras wel netjes laten afvoeren.

Dilemma voor de gemeente Ede

Tot voor kort werd het oude kunstgras ingenomen door het in opspraak geraakte afvalbedrijf Vink. Maar dat bedrijf heeft onlangs besloten om te stoppen met de inname van gebruikt kunstgras. En dat stelt Ede nu voor een dilemma.

De vervanging van de oude kunstgrasvelden staat in Ede gepland voor augustus. “Maar de gemeente Ede zoekt nog steeds een geschikte verwerker van het gebruikte kunstgras.”

Natuurgras als alternatief

“Indien er in 2019 voor Vink geen betrouwbaar alternatief beschikbaar komt, moeten wij de vervanging uitstellen”, stelt BenW. “En wij verwachten helaas dat er dit jaar nog geen capaciteit beschikbaar komt.”

Klosterman en Wijnsouw wilden weten of Ede natuurgras als alternatief zou kunnen overwegen. Hoewel vv Lunteren onlangs koos voor een natuurgras hoofdveld, zien BenW dat niet als een oplossing voor alle sportcomplexen.

Samenwerking lost niets op

Voor uitbreiding van de sportparken in Harskamp, Lunteren en Bennekom is voor 2020 kunstgras voorzien. De suggestie om sportclubs via samenwerking de velden optimaler te laten gebruiken, biedt volgens het college geen oplossing.

“Tussen deze drie dorpen is dat sowieso lastig, omdat de complexen vrij geïsoleerd liggen. Daar lost samenwerking dus niets mee op omdat de gebruikers dan te ver zouden moeten reizen.”

Blijven zoeken

Voor andere sportparken is met name de tijd een factor. Het piekgebruik ligt namelijk tussen 17:00 en 22:00 uur. Dus eerder op de dag via een samenwerking ruimte maken, lost ook dan weinig op. De sporters werken dan of zij zitten op school.”

Dit jaar komt er in Nederland tussen de 60 en 80.000 ton oud kunstgras los. Voor de inname daarvan zal toch op korte termijn een oplossing gevonden moeten worden. De recyclingcapaciteit in het buitenland is ook niet toereikend en het probleem groeit alleen maar.

Follow @Allesportzaken