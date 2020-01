Opwaardering sportclubs Hardenberg via subsidie

De gemeente Hardenberg stimuleert de opwaardering van haar sportclubs. Daarvoor stelt de gemeente voor 2020 bijna 47.000 euro subsidie beschikbaar. De gemeente heeft het subsidiebedrag per toegekende aanvraag wel verlaagt t.o.v. voorgaande jaren.

Via de verordening kunnen clubs in Hardenberg hun accommodatie op te waarderen. Zij kunnen 25% van de kosten op aanneembasis als gemeentelijke subsidie ‘toucheren’.

Voorzieningen voor verduurzaming

Maar niet alle verbouwingen komen voor subsidie in aanmerking. Clubs kunnen voor bijvoorbeeld een renovatie van de kantine geen beroep doen op de regeling. Dat is wel het geval als een club het clubhuis of andere voorzieningen wil verduurzamen. Zaken zoals het vervangen van oude verlichting door LED-verlichting.

Opwaardering sportclubs is win-win situatie

Clubs mogen de kosten ‘declareren’ op aanneembasis, ook als vrijwilligers het werk uitvoeren. Zo ontstaat voor alle partijen een win-win situatie. Naast de opwaardering van de sportclubs, vergroot de club de betrokkenheid bij het wel en wee van het eigen clubhuis. En de gemeente zorgt via deze regeling over goed verzorgde accommodaties.

Bedrag verlaagd

De regeling van de gemeente bestaat al sinds 2003 en is erg gewild. In 2019 is er zelfs meer subsidie aangevraagd dan er budget was. Daarom heeft de gemeente besloten om de hoogte van de subsidie per toegekende aanvraag met 12,5% te verlagen.

