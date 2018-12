Opwaardering sport in Amsterdam voor 276 miljoen

Amsterdam geeft sport de komende vijf jaar een opwaardering van 276 miljoen euro. Dit levert 29 nieuwe velden, vier extra hallen en één nieuw zwembad op. Bovendien worden alle natuurgrasvelden vervangen door kunstgras.

“De stad groeit snel en de voorzieningen moeten daarin mee,” zegt wethouder Simone Kukenheim . Deze 276 miljoen euro is vooral nodig om de groei van de stad bij te benen.

IJburg als voorbeeld

Als het aan het college ligt, bouwt Amsterdam tot 2025 zo’n 52.500 woningen. Dit betekent dat er ook ruimte moet komen voor sport. “Zoals in IJburg moet het dus niet. Daar zijn huizen neergezet en daarna is pas gekeken naar de ruimte voor sport. Daardoor hebben de clubs daar nu te weinig ruimte en wachtlijsten”, stelt Kukenheim.

Jaap Edenbaan

Amsterdam krijgt er in Oost één nieuw overdekt zwembad bij. De stad laat op vijftien sportparken de velden vernieuwen en ook de Jaap Edenbaan krijgt een opwaardering. Maar waar de ijsbaan zal komen te liggen is nog onbekend. Het college wil het Amsterdammers in elk geval makkelijker maken om te sporten.

Veel accommodaties hebben dringend behoefte aan onderhoud en Amsterdam wil op alle sportparken natuurgras vervangen door kunstgras. Er komt ook meer ruimte voor bootcamps, skatebanen, voetbalkooien, basketbalvelden en openbare fitness.

De stad zal bovendien extra sporthallen gaan bouwen in Oost en Zuidoost en elders zalen vervangen. Scholen zullen gebruik kunnen gaan maken van twee extra hallen voor de Sporthallen Zuid. Ook op IJburg en in Zuidoost worden nieuwe sportparken aangelegd.

Opwaardering

De investeringen voor deze opwaardering lopen op tot 276 miljoen euro t/m 2023. Zo’n 125 miljoen euro is bestemd voor het zwembad, de Sporthallen Zuid en de Jaap Edenbaan. Circa 88 miljoen euro gaat naar nieuwe accommodaties en bijna 60 miljoen naar de opwaardering van de huidige voorzieningen.

Het vorige college trok al 9 miljoen euro extra uit voor nieuwe voetbal- en hockeyvelden, tennisbanen, een crickethal en een velodrome. Ook deze plannen zijn opgenomen in de nieuwe investeringen.

