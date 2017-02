Sportraad Laren krijgt Elsemieke Havenga als voorzitter

De Gooise gemeente Laren krijgt een sportraad. Elsemieke Havenga is bereid gevonden om voorzitter van de raad te worden. Zij gaat aan de slag met de vorming van een bestuur. De Sportraad Laren wil sport en sportieve recreatie in Laren bevorderen en de sociale cohesie versterken.

Met het instellen van de Sportraad onderstreept het college het belang dat het hecht aan de maatschappelijke functie van sport. De Sportraad Laren kan BenW gevraagd en ongevraagd adviseren.

Rijk sportverleden

Voorzitter Elsemieke Havenga is iemand met een rijk sportverleden. Zij speelde vroeger bij Amsterdamsche Hockey & Bandy Club (AHBC) en behaalde als speelster van de nationale hockeyploeg drie wereldtitels. In 1984 won zij met het Nederlandse team ook nog eens goud op de Olympische Spelen in Los Angeles.

Bestuurlijke functies

Havenga woont in Laren en was tot 2016 vice-voorzitter van de Larensche Mixed Hockey Club (LMHC). Zij vervult meerdere bestuurlijke functies. Op dit moment is zij voorzitter van de Raad van Toezicht van Plan Nederland en bestuurslid van de stichting Spieren voor Spieren. Havenga heeft ook een bureau voor communicatie, training en coaching.

Belangrijke maatschappelijke betekenis

Ton Stam, wethouder van sport: “Sport is maatschappelijk ook in ons dorp heel belangrijk. Sport laat mensen in de samenleving van Laren participeren en helpt om iedereen actiever te laten worden en blijven. Ik ben blij met de oprichting van de Sportraad Laren. Met Elsemieke Havenga heeft Laren bovendien een voorzitter gevonden die een schat aan ervaring en contacten meeneemt.”

