Sportbedrijf Doetinchem komt er maar zonder SaZa

De oprichting het Sportbedrijf Doetinchem gaat volgens sportwethouder Rens Steintjes in Doetinchem bepaald niet van een leien dakje. Dit liet hij onlangs doorschemeren.

Volgens Steintjes is de opstelling van de SaZa Topsporthal Doetinchem daar de oorzaak van was. Hij verschaft de gemeenteraad snel duidelijkheid over de voortgang.

Sportbedrijf Doetinchem heeft meerwaarde

Volgens de wethouder moet het Sportbedrijf Doetinchem er komen. In de mededeling van 9 juli aan de raad gaf hij meer duidelijkheid. “De partners Buha, Rozengaarde en Sportservice Doetinchem gaan met elkaar door, maar zonder de SaZa.”

In de gesprekken met de partners is de SaZa volgens de wethouder steeds de dwarsligger geweest. De directie is zelfs twee keer voortijdig uit een overleg gestapt. Steintjes heeft geprobeerd om de impasse te doorbreken door eerst met de SaZa te gaan praten. Daarna stuurde hij aan op ondertekening van de afspraken.

De maat is vol

Hij informeerde de andere partners over de afspraken en zij konden zich daar wel in vinden. Maar zijn moeite bleek voor niets te zijn geweest. Kort na het begin van een vervolgbijeenkomst verliet de SaZa namelijk opnieuw een overleg. Daarmee was de maat voor de partners en voor de gemeente Doetinchem vol.

De hal heeft naar eigen zeggen ‘internationale allure’ en beschikt over faciliteiten van hoge kwaliteit. Een probleem is echter dat de sporthal in het verleden financiële tegenslag heeft opgelopen waarvoor de gemeente mocht opdraaien.

Hal open houden

Ook nu blijkt er weer sprake te zijn van een probleem met het onderhoud. Hoe de SaZa dat denkt te gaan oplossen en of daar genoeg geld voor is, blijft de vraag.

Of de faciliteiten van de SaZa voor Doetinchem dus behouden kunnen blijven, is ook nog niet helder.

Het hangt er vanaf of de hal genoeg geld bij elkaar krijgt om in de huidige opzet open te blijven. De SaZa is een particulier bedrijf waarin de gemeente geen zeggenschap heeft.

