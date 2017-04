Creatieve financiering sportpark De Voscuyl Oegstgeest

Een meerderheid van de gemeenteraad van Oegstgeest sprak op 30 maart steun uit voor een 3,6 miljoen euro kostende herinrichting van sportpark De Voscuyl. Maar de schop kan de grond nog niet in. De politiek neemt pas een besluit wanneer de ‘perspectiefnota’ op tafel ligt.

Een aantal sportclubs hebben de afgelopen jaren een plan uitgewerkt. Via nieuwe velden, uitbreiding, verplaatsing en omvorming moet het sportpark veel beter kunnen worden benut.

Voor het project heeft de gemeente nu ruim vijf ton gereserveerd maar er is nog drie miljoen euro nodig. De clubs en een meerderheid van de gemeenteraad kunnen zich erin vinden dat de kosten van het plan worden gedeeld.

Cosmetische oplossing

Oegstgeest zit door grote tegenvallers diep in de schulden en wil niet nog verder rood komen te staan. Dus werd een cosmetische oplossing bedacht. In plaats van dat beide partijen anderhalf miljoen lenen, gaan de clubs voor het hele bedrag een lening aan. Oegstgeest betaalt vervolgens de helft van de aflossing uit de gemeentekas.

Kosten voor Oegstgeest nauwelijks één ton

Meewerken aan de uitvoering van dit plan kost de gemeente nauwelijks meer dan niet meewerken. De komende jaren moet er sowieso flink geïnvesteerd worden in het sportpark. Via deze constructie kost de hele operatie Oegstgeest over een periode van tien jaar niet veel meer dan een ton.

Vraagtekens van de VVD

De oppositie gaf op 30 maart al groen licht voor het plan. Maar Hart voor Oegstgeest, CDA en vooral de VVD gingen op de rem staan. De coalitie wil pas een besluit nemen zodra de financiële toekomst van Oegstgeest voor de komende jaren helder is. De VVD zet als enige partij ook vraagtekens bij onderdelen van het plan. Zo wil de partij geen voetbalvelden aanpakken die pas over een paar jaar zijn afgeschreven.

Follow @Allesportzaken