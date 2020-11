Noordwijk zoekt oplossing voor clubs na sporthalbrand

Noordwijkerhout maakte al plannen voor de toekomst van sporthal De Schelft. “De renovatie van het gebouw kunnen we na de sporthalbrand in elk geval wegstrepen”, stelde wethouder Sjaak van den Berg op 14 november.

Een projectgroep gaat de mogelijkheden voor Optisporthal De Schelft verkennen. Er is al gesproken met voormalig gebruikers om er achter te komen waarom zij zijn vertrokken.

Oplossing voor sportclubs

Het was al algemeen bekend dat de hal hard aan groot onderhoud toe was. “Maar de projectgroep heeft nog geen rapport uitgebracht”, stelde Van den Berg. Voor de clubs die de hal gebruikten, moet de gemeente in elk geval een oplossing zoeken. “Ik ben blij dat er meteen aanbiedingen van andere clubs binnen kwamen. Dat toont de betrokkenheid in de lokale samenleving en ook dat is de kracht van Noordwijkerhout.”

Veel waterschade na de sporthalbrand

De restanten van De Schelft zijn op 17 november onderzocht, met name de helft die nog overeind staat. De wethouder is zich goed bewust van de tijdsdruk waar hij nu ineens onder staat. “Maar ik ga nu nog niks roepen want dat gaat meteen een eigen leven leiden.”

“De theaterzaal heeft veel waterschade opgelopen”, zo weet Van den Berg. “En ook de kelder van het zwembad, met daarin de technische installaties, staat nog vol bluswater. Die gaan we snel leegpompen en kijken wat er nog te redden valt.” De kwaliteit van het zwemwater is na de sporthalbrand volgens de sportwethouder nog in orde.

Brief van de burgemeester

Burgemeester Wendy Verkleij van Noordwijk heeft de omwonenden van de sporthal een brief geschreven. Daarmee wil zij hen een hart onder de riem te steken. “Het waren beangstigende momenten tijdens de sporthalbrand en ik heb veel aan u gedacht”, zo schreef zij.

Over de toekomst van de sporthal schreef Verkleij: “Wij willen met alle gebruikers plannen maken. Want ook de komende generaties moeten een plek hebben voor sport en verenigingsleven.”

