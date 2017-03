Maaien mogen de sportclubs in Achtkarspelen zelf

Het college van BenW van Achtkarspelen wil sportclubs de keuze geven om al dan niet hun eigen velden te maaien. De clubs mogen dan geheel zelf bepalen op wanneer zij het gras maaien. Zij zouden dan beter rekening kunnen houden met het weer. De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 6 april as..

In vier dorpen hebben de sportclubs in 2016 jaar al een test gedaan met deze duale aanpak van het maaien. Uit de pilot bleek dat de kwaliteit van de velden in deze opzet was verbeterd.

Zelf maaien kan duurder uitpakken

“De clubs vinden de flexibiliteit en de vrijheid van het maaien positief. Een nadeel kan wel zijn dat clubs meer vrijwilligers nodig hebben. Bovendien kan zelf maaien duurder blijken als de clubs machines aanschaffen die meer kosten dan zij van de gemeente vergoed krijgen”, aldus het dagelijks bestuur van Achtkarspelen.

Bij gemeente laten mag ook

In het voorstel mogen de clubs er ook voor kiezen om het maaien bij de gemeente te laten. Achtkarspelen besteedt het werk dan uit aan de MOA die flexibel en met nieuwe machines werkt. De medewerkers van de MOA krijgen dan een opleiding die gericht is op het onderhoud van de sportvelden. Het college verwacht dat ook in dit geval de kwaliteit van de velden beter zal worden.

Sport belangrijk in de dorpskernen

Wethouder Jouke Spoelstra heeft het plan in februari besproken met de voet- en korfbalclubs. “Sport is belangrijk in de dorpskernen en in pricipe zorgt de gemeente ervoor dat de sportvelden er goed bij liggen. Maar als clubs meer willen, dan kunnen zij het maaiwerk van ons overnemen. Zij krijgen daarvoor dan een vergoeding. Zo leveren wij maatwerk per club. Hopelijk is deze kwaliteitsslag van de velden ook een kwaliteitsslag op sportief vlak”, aldus Spoelstra.

Follow @Allesportzaken