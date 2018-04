Amerena complex 20 t/m 22 april feestelijk geopend

Het nieuwe Amerena complex in Amersfoort is vanaf 16 april as. open. In het complex kunnen bezoekers zwemmen, fitnessen, naar de fysiotherapeut gaan of gewoon een kop koffie drinken.

Op 20, 21 en 22 april zal het Amerena complex pas officieel worden geopend. Bezoekers kunnen tijdens deze dagen komen kijken naar demonstraties, optredens en wedstrijden.

Nu het sportcomplex helemaal klaar is, nodigen sportwethouder Hans Buijtelaar en burgemeester Lucas Bolsius alle belangstellenden van harte uit voor het officiële openingsweekend.

Rondleidingen en clinics

Op 21 april (van 10:00 tot 17:00 uur) en 22 april (van 13:00 tot 17:00 uur) houdt Amerena open huis met een aantal rondleidingen. Maar bezoekers kunnen zich ook aanmelden voor een van de clinics in de sporthal of in het zwembad.

Maak bijvoorbeeld kennis met zaalvoetbal, 3×3 basketbal en kanopolo. Maar ook met duiken en snorkelen of synchroon zwemmen. Daarnaast is het op meerdere tijdstippen mogelijk om in alle baden vrij te zwemmen.

Bruisende locatie

Het Amerena complex is een prachtige nieuwe sport- en ontmoetingsplek in Amersfoort. Het wordt een bruisende locatie met topfaciliteiten zoals een hoge duiktoren voor het schoonspringen en een zwembad met Olympische afmetingen.

Sporthal en fysiotherapie

Het Amerena complex kent ook een fraaie sporthal die geschikt is voor trainingen en wedstrijden van zaalsporten. Daarnaast heeft Amerena een fysiotherapie praktijk die is voorzien van alle moderne gemakken.

Ook in het horeca gedeelte van het complex is het goed toeven. Bezoekers die zelf even geen zin hebben om te sporten, kunnen hier altijd even terecht voor koffie of een hapje of drankje.

