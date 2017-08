Voldoende draagvlak voor open sportpark de Putter Eng?

De gemeenten Putten, Harderwijk en Nunspeet hebben samen een subsidieverzoek ingediend om drie open sportparken te starten. De kosten om een open sportpark in Putten te realiseren bedragen 170.000 euro.

De gemeente Putten is bereid 120.000 euro bij te dragen. Aan de provincie wordt een subsidie gevraagd van 50.000 euro, o.a. om voor twee jaar een sportpark manager aan te stellen.

Open sportpark bruisend centrum

Het subsidiebedrag dat de drie gemeenten samen maximaal toegewezen kunnen krijgen is 150.000 euro.Volgens BenW van Putten moet de Putter Eng in de komende jaren een open sportpark en bruisend centrum van activiteiten worden. “De staat van de accommodaties is goed, mede vanwege de investeringen die hierin zijn gedaan. Alleen moeten nu de hekken tussen de zes clubs nog verdwijnen”, aldus BenW.

Zes sportverenigingen

Op de Putter Eng zijn nu 6 sportverenigingen met gezamenlijk zo’n 1.600 leden gevestigd:

• Voetbalvereniging SDC Putten (1.231 leden);

• Korfbalvereniging de Meeuwen (428 leden);

• Hippisch Verband Putten (218) leden;

• Fietscrossvereniging FCC (54 leden);

• Tennisvereniging De Vale Ouwe (495 leden) en

• Schietsportvereniging Wilhelm Tell met 189 leden.

Meer organisaties

Op de Putter Eng zijn geen andere organisaties gevestigd behalve een businessclub. Via een open sportpark moeten dus meer organisaties kunnen worden binnengehaald. Stichting Welzijn Putten is daarom maar vast gestart en is al in gesprek met kinderopvang en scholen.

Niet de hele gemeenteraad is zeker van voldoende draagvlak voor een open sportpark. Een aantal partijen ziet dat liever eerst onderzocht, maar de meerderheid van de raad steunt BenW.

SDC Putten al maatschappelijk actief

Voorzitter Albert de Bruin van SDC Putten geeft aan dat zijn club al maatschappelijk actief is. “Zo werken wij bijvoorbeeld al met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En wij hebben ook al een G-team met bevlogen en goede begeleiders. En onze club faciliteert ook al evenementen zoals de Koningsspelen, de Nationale Sportweek en het schoolvoetbal.”

