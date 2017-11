Harderwijk wil meer en laagdrempelige ‘Open clubs’

Harderwijk wil iedere inwoner een leven lang laten sporten en bewegen. Dat staat in de beleidsnota ‘Sport en Bewegen 2018-2021’. De gemeente wil daarvoor lokale sportclubs als open clubs laten samenwerken.

Als iedereen in Harderwijk beweegt en sport blijven zij langer gezond en fit. Daardoor zullen zij minder en pas op latere leeftijd een beroep gaan doen op zorg en medische voorzieningen.

Open clubs

Het belangrijkste doel is om open clubs te creëren. Deze clubs, die bij elkaar liggen, moeten meer gaan samenwerken. Fysieke barricades zoals hekken moeten waar mogelijk worden weggehaald en er moeten de hele dag door activiteiten worden ontwikkelen.

Makkelijker gaan sporten

“Daarmee is al een begin gemaakt door hockeyvereniging De Mezen en voetbalclub Zwart-Wit”, stelt sportwethouder Christianne van der Wal. Via open clubs moet het voor iedereen maar vooral ook voor kwetsbare inwoners, makkelijker worden om aan een sport deel te nemen.

“Je hoeft nu zelfs geen lid meer te zijn van een sportclub, behalve natuurlijk als je ook competitie wilt spelen”, licht Van der Wal toe. “Een landelijke trend is dat steeds minder mensen lid willen worden van een sportclub. In Harderwijk zullen wij daar ook zeker ook mee te maken gaan krijgen.”

Sportpark managers

Harderwijk wil sportpark managers gaan inzetten die clubs gaan ondersteunen om meer mensen te bereiken. Sportclusters die dergelijke hulp wel kunnen gebruiken, kunnen daarvoor bij de gemeente aankloppen. Deze clubs krijgen dan de eerste drie jaar de loonkosten voor een belangrijk deel gesubsidieerd.

Buurtsportcoach

Maar ook sportclubs die niet zo lekker draaien kunnen hulp krijgen van een buurtsportcoach. Deze coaches zijn al sinds 2011 actief in de wijken. Zij proberen daar om steeds meer mensen aan het sporten of in beweging te krijgen. Senioren en inwoners in kwetsbare situaties krijgen extra aandacht om hen meer in beweging te krijgen.

Follow @Allesportzaken