Oost Gelre bezuinigt maar ontziet de sportclubs

De gemeente Oost Gelre komt per jaar structureel drie miljoen euro tekort. Dit tekort is het gevolg van de sterk opgelopen uitgaven in het sociaal domein.

De oorzaak is volgens wethouder Karel Bonsen in Oost Gelre afkomstig uit Den Haag. De uitgaven in het sociaal domein slaan namelijk een gapend gat in de begroting.

Sociaal domein weer de boosdoener

“Het tekort van zo’n twee miljoen euro is ontstaan door besluiten op rijksniveau. En dat mogen wij als gemeente oplossen”, zegt de wethouder van financiën. Gemeenten leggen geld toe op het zorgbudget vanuit Den Haag. Het Rijk komt daarom met een bijdrage voor de komende drie jaar.

Bonsen: “Wij komen elk jaar twee miljoen tekort en rekenen erop dat het Rijk deze bijdrage structureel maakt. De kosten voor het sociaal domein loopt bij alle Nederlandse gemeenten gierend uit de hand.”

Oost Gelre ontziet de sport

Bonsen geeft aan dat de gemeente niet op de subsidies voor sport gaat bezuinigen. “Het college is trots op het clubleven en de vele vrijwilligers die de gemeente telt. Wij gaan dus niet korten op de subsidies. Ook de realisatie van een nieuwe sporthal gaat gewoon door.”

Behalve hogere ozb-lasten en drie ton besparing op het openbaar groen, snijdt de gemeente ook in eigen vlees. Bonsen: “Wij gaan in de komende vier jaren ook 300.000 euro op onze organisatie bezuinigen. Wij hopen dat o.m. te bereiken door de opvang van het natuurlijke verloop.”

Meer preventie voor minder kosten

In de jeugdzorg, die in Oost Gelre 10 miljoen euro kost, hoopt de gemeente via preventie 300.000 euro te bezuinigen. Oost Gelre wil meer problemen voorkomen om zodoende kosten te beperken.

De ZOOV-pas voor gratis taxivervoer zal 50 euro per jaar gaan kosten. “In buurgemeenten betalen de inwoners ook een eigen bijdrage”, aldus Bonsen. Van de 1.200 gratis passen die Oost Gelre elk jaar uitdeelt blijven er steeds zo’n 400 niet gebruikt.

Follow @Allesportzaken