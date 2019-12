Ook in Helmond levert sport meer op dan het kost

Het Kenniscentrum Sport (KC) becijferde dat sport meer oplevert dan het kost. Zo’n 2,5 keer meer zelfs. Als 10% meer Helmonders de beweegnorm haalt, dan levert dat miljoenen op.

Wat kost sport eigenlijk, en wat brengt het gemeenten op? Ook Ecorys onderzocht in 2017 al eens de effecten van het investeren in sport en bewegen.

SROI van Helmond

Het KC zet bij het bepalen van de social return on investment (SROI), de kosten af tegen de opbrengsten. Hierbij heeft het KC naar aspecten gekeken zoals zorgkosten, ziekteverzuim en arbeidsproductiviteit. Maar ook naar factoren zoals blessurekosten en een hogere levensverwachting.

Met een 2,72 scoort Helmond bovengemiddeld op SROI. Dat is bijzonder, want het aantal inwoners dat aan de beweegnorm voldoet ligt in Helmond lager dan gemiddeld. De stad geeft per inwoner ook minder dan gemiddeld uit aan sport en bewegen.

Urban sports

Steeds minder mensen zijn lid van een sportclub, maar ‘urban sports’ zijn in opkomst. Vooral steden, en dus ook Helmond, kampen met een groeiende kloof tussen wijken. Op sommige plekken leven mensen tot zeven jaar korter dan in andere delen van de stad. Helmond werkt aan een breed sportplan om zo gericht mogelijk te kunnen investeren. De omvorming van De Braak tot sport- en beleefcampus is al een stap in die richting.

Ambities nu vastgelegd

In het lokale sportakkoord zijn de ambities vastgelegd. In de tweede helft van 2020 moet duidelijk zijn wat er allemaal nog moet gebeuren. Tientallen (sport)verenigingen en andere organisaties hebben in elk geval afgesproken zich in te zetten om de ambities te verwezenlijken:

1. Sportclubs en -parken moeten voor elke Helmonder toegankelijk zijn;

2. Een digitale sport- en beweegtool moet alle sport- en beweegmogelijkheden in kaart brengen;

3. Besturen, kader en vrijwilligers moeten over meer kennis en kunde gaan beschikken;

4. Helmond gaat een gezonde leefstijl en meer motorische vaardigheden stimuleren;

5. De stad krijgt alleen nog maar rookvrije sportaccommodaties en gezonde kantines;

6. Er komt een flexibel sportaanbod met ruimere openingstijden en flexibele abonnementen en

7. Helmond gaat sportaccommodaties en openbare ruimtes multifunctioneel gebruiken.

Sport levert meer op dan het kost

Helmond wil een stad zijn met meer gezonde en sportieve inwoners. En als 10% meer Helmonders de beweegnorm haalt, dan levert dat miljoenen op. Sport levert meer op dan het kost.

