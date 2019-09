Is ontwikkeling sportpark Kranenhof wel verantwoord?

De gemeenteraad van Grave nam begin 2019 een besluit m.b.t. een fusie van vv Estria, GVV ’57 en SCV ’58. BenW acht de tijd nu rijp om opnieuw een voorstel over de ontwikkeling van sportpark Kranenhof voor te leggen.

Ondanks de financiële risico’s ligt er een plan van BenW van Grave. De gemeente wil zeker 4 miljoen euro uitgeven voor drie voetbalclubs en de hockeyclub op sportpark Kranenhof .

Geen rijke gemeente

En het blijft vermoedelijk niet bij dit bedrag want de gemeente moet ook o.m. het wegennet nog aanpassen. De kosten kunnen dus zomaar oplopen naar 4,5 miljoen euro.

Deze grote uitgave is opvallend omdat Grave niet echt een rijke gemeente is. Dat de wethouders, ondanks de zorgen van de burgemeester, dit plan op tafel leggen, is dus opmerkelijk.

Gevolgen Kranenhof voor inwoners

Grave komt nu elk jaar al geld tekort. Bovendien hangt de gemeente een claim van vele miljoenen boven het hoofd. Grave heeft namelijk een grote rechtszaak tegen de scheepswerf verloren.

De lasten voor de inwoners stijgen jaarlijks. Grave is daardoor nu de duurste gemeente in het Land van Cuijk. Geen wonder dus dat de burgemeester bezorgd is over de financiële risico’s van sportpark Kranenhof. Want als het fout gaat, komen de gevolgen wel op het bordje van de 12.500 inwoners te liggen.

Weinig geld voor andere clubs

En dan zijn er ook nog de andere sportclubs in Grave. Want een euro kun je maar één keer uitgeven. Dit voorstel betekent voor andere clubs dus dat zij met acties hun begroting sluitend moet zien te krijgen. Want voor genoeg ondersteuning van hun club door de gemeente zal weinig geld overblijven.

En ook deze clubs leveren natuurlijk hun bijdrage aan het behoud van de leefbaarheid van Grave. Dus als de plannen doorgaan, zullen zij moeten ploeteren om hun geld bij elkaar te krijgen.

