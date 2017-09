Het blijft maar onrustig in sportief Helmond

De leden van RKPVV in Helmond buigen zich binnenkort over de toekomst van de club. De gemeente wil dat het sportpark in De Warande namelijk binnen drie jaar wordt afgestoten.

Het amateurvoetbal in Helmond kent al tijden florerende clubs met een veldentekort en kleine, noodlijdende clubs zoals RKPVV, met een veldenoverschot.

De leden beslissen

De clubs vinden dat dit probleem moet worden opgelost maar willen meer tijd uittrekken om te komen tot vitale clubs. RKPVV wil in 2018 het negentigjarig bestaan vieren.

“Op opheffing na, is daarna alles mogelijk”, stelt voorzitter Jos Slapak. “Van de tijd uitzitten tot snel intrekken bij een andere club. Over een paar weken wordt er meer duidelijk als de leden een besluit hebben genomen.”

Wij blijven zitten

HVV is de andere vereniging in Helmond waarvan het terrein is ‘weggestreept’. Maar de club is niet van plan te wijken. Bovendien is een deel van het sportpark, waaronder het hoofdveld, eigendom van de club.

“Wij blijven zitten waar we zitten”, zegt voorzitter Cissie Maas. “Wij kúnnen de grond niet eens verkopen. Dat is notarieel vastgelegd. Alleen als HVV zou besluiten zichzelf op te heffen, vervalt de regeling.”

Maar dat is HVV dus niet van plan hoewel de club, net zoals RKPVV, nog maar een handjevol teams heeft. “HVV heeft nog altijd bestaansrecht”, claimt Maas. “Helmond West is in ontwikkeling en allerlei clubs maken nog geregeld gebruik van het HVV-terrein.”

Beter samenwerken

Volgens Arjen Vos, voorzitter van MULO, is in de laatste vergadering voor de zomer op HVV en RKPVV ingepraat. “Als zij willen overleven, kunnen ze beter gaan samenwerken dan voor eigen kansen te gaan.”

Maar Slapak en Maas stellen dat hun clubs niet zijn aangesproken. “Er zijn wél stevige woorden gevallen”, zegt Slapak. “Maar daar komen wij in het overleg op 20 september as. op terug”, aldus Maas.

