Meer voorzieningen voor de ongeorganiseerde sporter

Sportwethouder Pieter Dijkman van de gemeente Alkmaar kreeg op 11 april een helder boodschap van de lokale politiek. “De tijd is voorbij dat clubs in de totale sportbehoefte voorzien. Alkmaar moet dus meer aandacht gaan besteden aan voorzieningen voor de ongeorganiseerde sporter.

Er zijn meer voorzieningen nodig voor de ongeorganiseerde sporter. Deze groep neemt ook in Alkmaar toe dus moet meer tegemoet worden gekomen aan de wensen van individuele sporters anno nu.

Sportwethouder Dijkman kreeg dit verzoek vanuit de Raadscommissies Sociaal tijdens de behandeling van het ‘Uitvoeringsplan sport 2017-2018’. Er werd gesteld dat er meer en betere faciliteiten moeten komen voor inwoners die niet in clubverband wil sporten zoals trimmers, fietsers of hardlopers.

Beter samenwerken

GroenLinks woordvoerder Wim Visser sprak van een scheve verhouding tussen het aantal voetbalclubs in Alkmaar-Noord (twee) en Alkmaar-Zuid (zeven). Meerdere partijen vinden bovendien dat de sportclubs daarom beter zouden moeten samenwerken. Zij zouden vaker van dezelfde velden gebruik kunnen maken.

Leden beter verdelen

Maya Bolten van Leefbaar Alkmaar deed de suggestie om de leden beter over de clubs te verdelen. “Nu heb je voetbalclubs zoals csv Jong Holland die te weinig velden hebben. En er zijn ook weer clubs die veel te ruim in hun accommodatie zitten omdat zij te weinig leden hebben.”

Hoornse Vaart

Pascal Schipper van de partij OPA vroeg ‘naar aanleiding van de vele klachten’ aandacht voor de situatie in Sportcomplex Hoornse Vaart. Het zou in het zwembad “slecht zijn gesteld met de hygiëne.” De gemeente zou bovendien ook eens kunnen nadenken over een beweegbare bodem in het bad. Dat zou de gebruiksmogelijkheden namelijk fors vergroten.”

Wethouder Dijkman gaf aan dat het nu inmiddels 36 jaar oude zwembad, rond 2025 op is. De gemeente beraadt zich daarom al over wat er over niet al te lange tijd met de zwemaccommodaties in Alkmaar moet gebeuren.

