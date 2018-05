Privatisering gaat de gemeente Opsterland kosten

De gemeente Opsterland moet de Stichting Sportgebouw Kortezwaag (SSK) betalen voor beëindiging van een 20-jarige erfpachtafspraak. Dat heeft de rechtbank bepaald in een conflict tussen beide partijen.

Volgens de SSK zijn de contracten uit 1996 duidelijk. De gebouwen zouden terug gaan naar de gemeente en de SSK ontvangt een vergoeding. De rechter gaf de SSK daarin nu volledig gelijk.

20 jaar onderhoud

In 1996 maakte de gemeente Opsterland met sportclubs afspraken over het onderhoud van de clubgebouwen. De clubs kregen geld mee en waren de volgende 20 jaar verantwoordelijk voor het klein en groot onderhoud van hun gebouwen terwijl de ondergrond eigendom van de gemeente bleef.

Twee opties

Na 1 januari 2016 gaf Opsterland de clubs twee opties. Of de huidige afspraak bleef voor altijd bestaan. Of de clubs zouden ook de grond van de gemeente overnemen. Maar in beide gevallen zouden de clubs verantwoordelijk blijven voor onderhoud en investeringen.

Naar de rechter

De SSK beheert in Gorredijk kleedkamers namens de voetbal-, korfbal- en rugbyvereniging. De stichting ging niet in op de opties van de gemeente en stapte dus naar de rechter om een uitspraak af te dwingen.

Volgens het bestuur zijn de contracten uit 1996 heel duidelijk over de situatie na 1 januari 2016. De gebouwen zouden terug gaan naar de gemeente en de SSK ontvangt een vergoeding. De rechter gaf de SSK daarin nu volledig gelijk.

Deskundige

Om de hoogte van de vergoeding te bepalen moeten de partijen nu een deskundige aanwijzen. Daarna zal de rechter uitspraak doen. SSK gaat uit van een WOZ-waarde van circa 250.000 euro. Een taxatie van de gemeente Opsterland komt niet verder dan zo’n 140.000 euro.

In gesprek

SSK bestuurslid Rolf Rudolphy is blij met de uitspraak. “Het is goed om nu met elkaar in gesprek te gaan over de vergoeding, maar ons standpunt over het voorstel van de gemeente uit 2016 blijft hetzelfde.

“Het kan niet zo zijn dat wij voor 1 euro alles overnemen en in de toekomst verantwoordelijk zijn voor de vervanging van het gebouw à 600.000 euro.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Follow @Allesportzaken