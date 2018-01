Onvoldoende naleving onderzoeksplicht roestvrij staal

Nog altijd de helft van de gemeenten leeft niet de onderzoekplicht na om gevaarlijk roestvrij staal uit zwembaden te weren. Deze gemeenten voldoen dus nog steeds niet aan de wet.

Kajsa Ollongren Deze teleurstellende situatie blijkt uit een brief die ministervan Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Te weinig maatregelen

Eind 2011 kwam een baby in zwembad de Reeshof in Tilburg om, toen twee luidsprekers van het plafond vielen. Deze boxen bleken te zijn vastgezet met bouten die waren aangetast door chloordampen.

De zwembaden in Nederland namen hierna echter te weinig maatregelen. Daarop is sinds begin 2018 wettelijk een verbod ingesteld voor het gebruik van bepaalde typen roestvrij staal in binnenbaden.

Uit een inventarisatie in juli 2017 bleek dat circa 20% van de zwembaden de onderzoekplicht voor roestvrij staal volledig naleefde. Dat percentage is volgens minister Ollongren nu gestegen naar 50%.

Risicovolle restpunten

“Bij veel zwembaden die nog steeds niet volledig voldoen, heeft wel onderzoek plaatsgevonden. Maar in deze baden is nog niet alles vervangen of heeft nog geen nacontrole plaatsgevonden”, zo schrijft Ollongren.

“Vaak zijn in deze zwembaden de meeste gevaarlijke onderdelen wel vervangen, maar is nog sprake van minder risicovolle ‘restpunten’.”

Toezicht voldoende geborgd

“Met zowel het eerstelijns als het aanvullende toezicht door gemeenten, is het toezicht voldoende geborgd”, zo stelt de minister. “De gemeenteraden in Nederland kunnen BenW en de wethouders vanzelfsprekend aanspreken op het uitvoeren en afronden van de controles.”

