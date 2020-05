Onderzoek vervanging sporthal de Putter Eng

De sporthallen de Putter Eng en de Meeuwen zijn oud. Daarom wil de gemeente vervanging van de hallen onderzoeken. De gemeenteraad is nu gevraagd om hiervoor 65.000 euro beschikbaar te stellen.

In het plan voor het meerjarenonderhoud staat dat dit in de komende tien jaar 2,4 miljoen euro kost. Dit bedrag is nodig om de sporthallen in deze periode in de huidige staat te houden.

Vraag naar meer ruimte

De gemeente krijgt van sportclubs regelmatig de vraag om meer ruimte voor binnensport. Putten wil na onderzoek kijken of daar iets aan te doen is. Wellicht bestaat de mogelijkheid om een nieuwe sporthal neer te laten zetten.

Die hal zou dan bij voorkeur op sportpark Putter Eng moeten komen. BenW werkt in het raadsvoorstel twee varianten uit. Het uitgangspunt is sowieso om de nieuwe hal aan de sporthal de Meeuwen te koppelen.

Twee varianten

De eerste variant gaat uit van een nieuwe sporthal met een dubbele hal. De huidige sporthal de Putter Eng komt dan te vervallen. In de nieuwe hal gaat dan bestaan uit zes zaaldelen.

In de tweede variant laat Putten een hal bouwen met drie zaaldelen en blijft de Putter Eng voorlopig staan. De constructie moet echter wel zo zijn dat de gemeente in de toekomst een extra hal kan toevoegen.

BenW van Putten stelt ‘voldoende en toegankelijke sportaccommodaties’ als voorwaarde. De Puttense Sport Federatie is blij met het onderzoek en wil graag haar expertise leveren.

Hoge onderhoudskosten de Putter Eng

De hal de Putter Eng is al in 1977 gebouwd. De hal is, evenals van de Meeuwen, tussentijds wel eens gerenoveerd. Daardoor moest hij nog 15 tot 20 jaar langer meekunnen.

Maar de onderhoudskosten zijn hoog, zelfs zonder investering in verduurzaming. De financiële positie van de gemeente is goed. Maar Putten zou jaarlijks toch nog 200.000 euro extra subsidie voor het onderhoud moeten uittrekken.

Follow @Allesportzaken