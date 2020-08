Onderverhuur velden weer via Sportbedrijf Rotterdam

Rotterdamse sportclubs die een complex van de gemeente huren, mogen niet meer zelf onderverhuren. Die bevoegdheid is teruggegeven aan het Sportbedrijf Rotterdam dat in zo’n situatie ook voor de inning zorgt.



Het onderverhuren van gemeentelijke sportvelden in Rotterdam is weer teruggelegd bij Sportbedrijf Rotterdam. De organisatie regelt ook de inning van de huur.

Het Sportbedrijf draagt zorg voor de inning van de onderhuur penningen maar deze opbrengsten vloeien wel terug naar de sportverenigingen. Via deze werkwijze hoopt de gemeente zoveel mogelijk een gelijk speelveld te creëren als het gaat om huren.

De raadsfractie van D66 had om verduidelijking van de werkwijze gevraagd. Bij Beach Club Rotterdam bleek de manier van werken namelijk nog af te wijken. Het Sportbedrijf zou aan de vereniging een lager uurtarief van 7,10 euro hebben berekend.

“De gemeente hanteert voor hen dat tarief omdat de club veel uren huurt. Bovendien doet de club een deel van het onderhoud zelf. Maatwerk zoals in dit geval, juicht de gemeente toe”, zo stelde sportwethouder Sven de Langen.

“Tot voor kort kon deze vereniging ook onderverhuren. Maar het Sportbedrijf heeft deze constructie onlangs teruggedraaid. De algemene lijn is nu dat clubs hun sportvelden met een uurtarief rechtstreeks bij het Sportbedrijf Rotterdam huren.”

Het Sportbedrijf verhuurt de beachvolleybalvelden op het sportcomplex Kosboulevard voor het hele seizoen aan Beach Club Rotterdam. Andere beachvolleybalclubs legden op de sportcomplexen Botreep, Indus en De Vaan op eigen kosten veldjes aan. Die veldjes beheren zij ook zelf. Het Sportbedrijf berekent voor deze velden geen huur, wel voor de huur van de complexen.

