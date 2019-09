Kleine voetbalclubs in Oldambt vrezen hun ondergang

Voorzitter Pascal Spijker van vv Bato in Winschoten is verbijsterde en verbaasd. Hij reageert namens de 13 voetbalclubs in Oldambt op de bezuinigingsplannen van de gemeente.

Oldambt wil vijf velden afschrijven en daarmee zo’n 30.000 euro besparen. De gemeente wil ook 120.000 euro van de subsidies voor de clubs wegstrepen.

Voetbalclubs in Oldambt gaan omvallen

Oldambt moet voor 3,8 miljoen euro bezuinigen. “Maar wij wachten nog steeds op een gesprek met de gemeente hierover. Dat is er niet geweest maar er is al wel een oordeel geveld.”

“Het zal een aantal voetbalclubs in Oldambt niet gaan lukken om zonder subsidie te overleven”, stelt Spijker. “Dat kan betekenen dat een sportpark op slot gaat en er kleine clubs verdwijnen.” Hij ziet dat voor zijn wat grotere club vv Bato overigens niet zo snel gebeuren.

“De clubs zijn mede afhankelijk van subsidie”, legt Spijker uit. “Vv Bato is een gezonde club, maar veel andere clubs zijn dat niet. Die gaan het loodje leggen en dan bloedt het voetbal in Oldambt langzaam dood.”

Je komt er niet doorheen

Een jaar geleden riep Spijker de voorzitters van de andere voetbalclubs in Oldambt bijeen. Zij vergaderen sowieso ieder kwartaal, al dan niet met de gemeente daarbij. “De gemeente doet alsof wij met hen in gesprek zijn maar dat is helemaal niet zo”, zegt Spijker.

Sportwethouder Erich Wünker geeft aan dat de gemeente over de bezuinigingen praat. “Dat zal wel”, zegt Spijker. “Maar niet met ons. Ik probeer al een jaar of anderhalf met de gemeente af te spreken maar je komt er niet binnen.”

Oldambt maait alleen het gras

Spijker geeft aan dat voetbalclubs in Oldambt snappen dat de gemeente moet bezuinigen. “Maar de subsidies voor onderhoud zijn absoluut nodig want de gemeente verricht dit onderhoud niet. Zij maaien het gras en daar houdt het mee op. Oldambt zegt rustig ‘je voetbalt op onze grond dus moet je het zelf maar onderhouden’.”

