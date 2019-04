Financiële onderbouwing sportvisie Venlo ontbreekt

De Venlose gemeenteraad heeft sportwethouder Alexander Vervoort opgedragen opnieuw zijn huiswerk te doen. Hij verzuimde namelijk om een financiële onderbouwing te presenteren van zijn plan om het aantal sportparken te reduceren.

Wethouder Vervoort krijgt tot 26 juni de tijd om zijn sportvisie te completeren. Hij denkt echter dat hij de financiële onderbouwing van zijn plan voor die datum niet klaar krijgt.

Geen volledige onderbouwing

Vervoort verwachtte dat de gemeenteraad een plan zonder volledige onderbouwing zou goedkeuren. Alleen van raadslid Hay Janssen mag hij zonder die onderbouwing al zijn gang gaan.

In een brief aan de gemeenteraad geeft Vervoort aan dat hij zijn plan niet voor 26 juni doorgerekend kan hebben. “Het is onmogelijk om alle effecten van de verschuivingen in beeld te brengen.”

“Dat kan pas als helder is welke sportparken er vrijkomen. Het is de bedoeling om die gronden te verkopen. De gemeente wil de opbrengst daarvan investeren in centrale, multifunctionele sportparken”, zo stelt Vervoort.

Financiële gevolgen ontbreken

“De raad wil de financiële gevolgen van alle scenario’s kunnen beoordelen. Maar om die te kunnen presenteren heb ik meer tijd nodig dan tot 26 juni.”

De sportvisie wordt niet goedgekeurd dus verliest Vervoort veel tijd om de geesten bij de sportclubs rijp te maken voor een fusie en samenwerking. Hij wil dit probleem bespreken met de gemeenteraad.

Afgewogen besluit

PvdA-raadslid Janssen heeft begrip voor de situatie van de wethouder. Hij stelt voor dat Vervoort vast de plannen uitvoert die wel op steun van de gemeenteraad lijken te kunnen rekenen.

Van D66 en het CDA hoeft Vervoort niet alles tot achter de komma door te laten rekenen. Maar deze exercitie moet in juni voltooid kunnen zijn zodat de raad een afgewogen besluit kan nemen.

