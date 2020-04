Omwisseling veldrenovatie Gemert-Bakel handig gedaan

De gemeente Gemert-Bakel gaat twee velden, van Vv Elsendorp en vv MVC, nu al renoveren in plaats van in 2021. Die omwisseling van de veldrenovatie is op verzoek van de clubs die vanwege de verplichte coronastop toch dicht zijn.

Veel sportparken zij dicht dus is er volop ruimte om de velden aan te pakken. Het voordeel is dat de clubs de gerenoveerde velden in 2021 tot het einde van het seizoen kunnen gebruiken.

Omwisseling veldrenovatie is een uitkomst

Ook voor Vv Handel schuift de planning vanwege het virus op. Het bestuur heeft daar bij de gemeente op aangedrongen. De renovatie van het hoofdveld is nu omgeruild met de renovatie van veld 3. De gemeente zou het hoofdveld eigenlijk pas in 2021 aanpakken en veld 3 in 2020. De omwisseling is voor de club een uitkomst. Hierdoor kan vv Handel het hoofdveld volgend jaar namelijk tot het einde van het seizoen bespelen.

Wijziging planning goed te verdedigen

Met de aanpassing van de planning grijpt Gemert-Bakel meteen in. Het onderhoudsplan voor de sportparken dat medio april is vastgesteld is dus al direct gewijzigd. Het college vindt de aanpassing goed te verdedigen. De gemeente wil snel ‘anticiperen op de kansen die de huidige situatie biedt’. Bovendien, zo voegen zij daar aan toe, “gaat het om een relatief kleine wijziging.”

Nieuwe LED-verlichting

De omwisseling van de veldrenovatie heeft wel wat financiële gevolgen. De gemeente moet namelijk al dit jaar kosten gaan maken voor de renovatie. In totaal gaat het om ruim 171.000 euro dat de gemeente eerder moet gaan betalen.

In het onderhoudsplan voor de sportparken staat ook de vervanging van de oude veldverlichting opgenomen. Hiervoor in de plaats moet LED-verlichting komen als de oude armaturen zijn afgeschreven. De gemeente kan de oude lichtmasten ook vervangen als de kwaliteit van de huidige armaturen onvoldoende is.

Follow @Allesportzaken