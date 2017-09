Omnium Goes blijft in gemeentelijke handen

Als de gemeenteraad akkoord gaat, steekt de gemeente Goes de komende twee jaar twee ton extra in Omnium. Ook houdt de gemeente het sportcentrum bij voorkeur in eigen handen.

Het adviesbureau MV3 adviseert, na interviews met betrokkenen en vergelijking met andere gemeenten, het centrum in eigen handen te houden.

Te weinig bijgedragen

De gemeente Goes heeft de afgelopen jaren te weinig bijgedragen aan sportcentrum Omnium in Goes. Goes stelde begin dit jaar een onderzoek in naar de toekomst van het centrum.

Het blijkt dat de gemeente te weinig mee betaalde aan de exploitatie. Met de huidige bijdrage van de gemeente zal het Omnium het niet gaan redden.

1 miljoen kapitaallasten

De belangrijkste reden om in handen van de gemeente te blijven, zijn de jaarlijkse kapitaallasten van ongeveer 1 miljoen euro. Als Omnium van de hand zou worden gedaan, zou Goes nog steeds voor de gebouwen moeten betalen. “Het Omnium draait goed, de inkomsten zijn hoog net als de kosten”, zegt wethouder Derk Alssema van Goes.

Twee ton

Mede daarom stelt BenW voor om het centrum in 2018 en 2019 een extra subsidie van 2 ton te geven. Het totaal komt dan op ongeveer zeven ton.

“Maar ik denk dat we dan nog steeds voor een dubbeltje op de eerste rang zitten”, stelt Alssema. Hij verwijst hiermee naar een conclusie van een ander onderzoeksbureau.

Plan van Omnium

Het sportcentrum moet wel met een plan komen. Daarin moet worden aangegeven hoe het centrum na 2019 het tekort in de exploitatie denkt te kunnen opvangen. Alssema wil daar geen datum voor stellen. “Ik heb liever een goed en gedegen plan”, stelt de wethouder.

