Is een omni-sportpark in Moergestel in stappen mogelijk

Vier sportclubs zoeken 1,5 miljoen euro voor hun nieuw omni-sportpark in Moergestel. “Maar ik begrijp dat de gemeente die financiële ruimte nu niet heeft”, zegt Bart van Knegsel, voorzitter van sv Roef.

van Oisterwijk gaat onderzoeken of een nieuw sportpark er in stappen kan komen. Zij bekijkt ook of er een alternatieve financiering mogelijk is.

Vorige week besloot de raad van Oisterwijk nog dat er nu niet genoeg geld is voor lichtmasten bij sv Roef. Dat was voor de club, en voor Van Knegsel, een flinke domper.

“Het gaat precies zoals wij hebben voorgesteld”, zegt Van Knegsel. “Tot voor kort zou het Sportpark Stokeind pas in 2024 aan de orde komen. Maar dat moment is nu naar voren gehaald.”

Hij hoopt nu dat de gemeente in 2021 eerst het kunstgrasveld voor sv Audacia laat aanleggen. En de club wil daarvoor best één veld inleveren. Dat schept ruimte voor een parkeerterrein en een schiethal voor het Gilde Sint-Sebastiaan. En voor MTV Stokeind dat plannen heeft voor de aanleg van padelbanen.

“Wij willen doorgroeien naar één grote omni-sportpark in Moergestel, voor jong en oud. Met een sportpark dat zowel overdag als ’s avonds open is.”

Al in 2019 presenteerden de vier clubs hun plan voor een ‘gastvrij en gezellige sportcentrum in Moergestel’. “Wij kunnen met crowdfunding en het uitgeven van obligaties, de gemeente helpen met de financiering”, zo stelt Van Knegsel.

