Meer OldStars walking football regio Rotterdam

Het Nationaal Ouderenfonds en Rotterdam Sportsupport ondersteunen de komende twee jaar initiatieven voor OldStars walking football in de regio. Sportwethouder Visser en zorgwethouder De Jonge gaven op 16 mei het startschot voor de uitrol van wandelvoetbal in Rotterdam.

vv Hillegersberg Er werd op 16 mei in het stadion van Excelsior een demo-training gegeven door de mannen van het OldStars team van. Onder andere onder het toeziend oog van Leo Beenhakker.

Strijd tegen eenzaamheid

Sport als middel, zo noemden de wethouders de inzet van walking football. De gemeente Rotterdam zet sport ook in als middel tegen eenzaamheid. Het doel is een aantrekkelijk aanbod voor ouderen waardoor zij sociaal en fysiek in beweging blijven. Walking football in Rotterdam is dan ook een bijzondere samenwerking tussen sport en welzijn.

Starten met een OldStars-team

Bestuurders van clubs, sportaanbieders, ouderenbonden en welzijnsorganisaties uit de regio volgden de workshops over het opstarten van een OldStars-team. Zij mogen de komende twee jaar rekenen op hulp bij het opzetten van trainingen, het werven van deelnemers en het vinden van lokale samenwerking. Tien verenigingen hebben tijdens deze kick-off al toegezegd met een OldStars walking football team te starten.

Sportief en sociaal bezig zijn

Een OldStars team draait niet alleen om sportief bezig zijn maar kan ook een groot verschil maken in het sociale leven van ouderen. Dat weet Gerrit Kool, begeleider van OldStars Hillegersberg, als geen ander. “Vorig jaar werd een 81-jarige teamgenoot van ons ernstig ziek. Wij zijn met zijn allen achter hem gaan staan en hebben hem er doorheen geholpen. Inmiddels gaat het zo goed met hem dat hij weer gewoon meespeelt. Hij beweegt, hij is fit en hij heeft vrienden. Dat heeft niet elk mens van die leeftijd.”

