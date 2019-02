OldStars sportgemeente Meierijstad heeft primeur

De 55-plussers in Meierijstad konden al aan Walking voetbal doen. Maar nu komt daar in Schijndel walking hockey bij en daarmee wordt Meierijstad de eerste OldStars sportgemeente van het land.

OldStars sporten worden o.a. door het Nationaal Ouderenfonds gestimuleerd. Het fonds lanceert nu walking hockey, walking tennis, walking handbal en walking basketbal.

Steeds meer interesse

Wim Vermeulen begon in maart 2018 met walking voetbal bij vv Avanti ’31 in Schijndel. Het team startte met elf deelnemers en is al uitgegroeid naar 25 seniore dames en heren. “Onze oudste speler is 84 jaar”, weet Vermeulen. Binnenkort start vv Rhode in Sint-Oedenrode ook met walking voetbal. “En wellicht volgt Blauw Geel in Veghel ook”, zegt Vermeulen.

OldStars sportgemeente

Vermeulen start nu in Schijndel samen met de hockeysters Yvonne Korsten en Dorine van den Berg, met walking hockey. Na de carnaval volgt in het paviljoen van de SMHC De Hopbel een inschrijvingsavond. Begin april start de club met een aantal vrije inlooptrainingen.

“Meierijstad is officieel de eerste OldStars sportgemeente zodra het walking hockey is gestart. Deze gemeente is op sportgebied heel ambitieus”, zo stelt projectleider Johan Annema van het Ouderenfonds. “Het is mooi om te zien dat zij als eerste in het land twee varianten van walking sporten aanbieden.”

Walking tennis

Vermeulen wil het voorlopig alleen bij voetbal en hockey houden. “Ik hoop dat mensen bij de Hopbel het walking hockey straks helemaal overnemen. Misschien krijg ik dan wat tijd om daarna walking tennis op te zetten. Maar ik hoop dat er andere mensen opstaan want je hebt eigenlijk alleen een geschikte locatie en coaches nodig.”

Meer navolging

Het Ouderenfonds hoopt op nog veel meer navolging in het hele land. “PSV in Eindhoven is ook nauw betrokken bij ons OldStars project. Zij leiden onder meer de coaches op en zij promoten al het OldStars voetbal onder hun achterban.”

