Oldambt wil bezuinigen via omnisportaccommodaties

De gemeente Oldambt moet bezuinigen. Daarom zet de gemeenteraad op 31 augustus wellicht de eerste stap in de richting van omnisportaccommodaties. Hiervan kunnen meerdere takken van sport gebruik maken.

Veel van de kleinere sportaccommodaties in Oldambt zijn maar geschikt voor een enkele tak van sport. Die zou de gemeente kunnen afstoten. De gemeente zou zodoende fors op deze accommodaties bezuinigen. “Over drie jaar moet Oldambt namelijk 650.000 euro minder uitgeven aan sportvoorzieningen dan nu”, zo stelt Wünker.

In de afgelopen jaren kwam het onderwerp omnisportaccommodaties in de raad al meerdere malen aan de orde. “Op 31 augustus praten BenW en de gemeenteraad over het opstellen van een plan aanpak.”

“Daarin moeten wij vastleggen op welke manier Oldambt zulke accommodaties mogelijk zou kunnen maken. Daarbij is het natuurlijk aan de gemeenteraad om de spelregels te bepalen.”

“Die spelregels kunnen voor een aantal sportclubs nadelig uitpakken omdat zij hun accommodatie kunnen verliezen. Een definitief besluit over het maken van het plan van aanpak valt pas in september.”

Oldambt moet overigens niet alleen op sportaccommodaties maar ook op veel andere terreinen bezuinigen. Dat is o.m. het gevolg van forse tekorten op de jeugdzorg. Die moet de gemeente wegwerken door geld uit de eigen kas te halen.

