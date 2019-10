Oldambt bezuinigt maar investeert in een hockeyveld

De gemeente Oldambt wil twee bibliotheken sluiten maar wel 3 ton in nieuw hockeyveld investeren. Oldambt moet noodgedwongen stoppen met haar ruimhartige beleid van de afgelopen jaren en vijf miljoen euro bezuinigen.

Oldambt had een kerstboom met veel ballen en slingers. Maar BenW is genoodzaakt om er een aantal ballen en slingers uit te halen”, stelt wethouder Erich Wünker.

Op 17 oktober presenteert het college een pakket voorstellen aan de gemeenteraad. De kern van dit ‘herstelplan‘ is het terugdringen van het tekort van 3 miljoen euro op de jeugdzorg. Dat wil de gemeente door geld uit de spaarpot te halen en de ozb met 3 i.p.v. 2% te verhogen.

Maar ook door een bezuiniging van 1,5 miljoen euro op te leggen. Uiteindelijk moeten de maatregelen van Oldambt in 2023 weer een gezonde gemeente maken.

Om het miljoenentekort op jeugdzorg terug te dringen wil de gemeente via preventie, zwaardere en dus dure hulpvragen voorkomen. Verder haalt de gemeente de komende jaren 12 miljoen euro uit de reserves. Omdat in dat potje ‘slechts’ zo’n 9 miljoen euro zit, verzilvert de gemeente een portie aandelen van Enexis.

Om 1,5 miljoen euro te kunnen bezuinigen, wil BenW het bibliotheekwezen versoberen. De afhaalpunten in Bad Nieuweschans en Nieuwolda moeten daarvoor dicht. Oldambt wil dat van Scheemda naar de nieuwe Brede School verplaatsen.

Verder verwacht de gemeente meer zelfredzaamheid van sportclubs. “Maar die hebben daar wel begrip voor”, weet Wünker. Maar ondanks het zware weer waarin Oldambt financieel is beland, wil het college ook investeren. Hockeyclub Winschoten moet volgens het college een nieuw kunstgrasveld van drie ton krijgen.

De gemeenteraad van Oldambt mag zich op 11 november as. uitspreken over de voorstellen van het college.

Follow @Allesportzaken