Oirschot al lang in gebreke rond sportpark Moorland

Op 17 april zou de gemeenteraad van Oirschot voorlopig groen licht geven voor sportpark Moorland. Maar dat gaat niet lukken. Het college van BenW heeft meer tijd nodig om een voorstel te doen.

Het bestuur van zowel voetbalclub Oirschot Vooruit als hockeyclub Oirschot maakt zich grote zorgen over nieuwe vertraging rond de plannen voor sportpark Moorland.

Meer tijd nodig

Om het onderhoudsniveau op orde te brengen zal in de toekomst jaarlijks 260.000 euro extra nodig zijn. Hiervoor moet een extra storting worden gedaan in het onderhoudsfonds. De buitensportaccommodaties op Moorland kampen namelijk met veel achterstallig onderhoud.

Oirschot heeft voor het onderhoud jaren lang te weinig gereserveerd. Wethouder Caspar van Hoek heeft de clubbesturen nu medegedeeld dat de gemeente meer tijd nodig heeft om haar huiswerk te doen.

Extra huiswerk

Van Hoek: “Wij moeten eerst goed in kaart brengen wat dat gaat betekenen voor de begroting. In juni zal er een voorstel worden gedaan voor sportpark Moorland maar nu zijn de gevolgen nog niet duidelijk genoeg.”

Gemeentelijke garantie

Oirschot Vooruit en de hockeyclub zijn al jaren met de herinrichting bezig. Sportpark Moorland moet op de schop en dat vraagt een investering van 6,4 miljoen euro. Dat is inclusief een gegarandeerde éénmalige bijdrage van 2 miljoen euro in een nieuw clubhuis.

Het resterende bedrag moet worden opgehoest uit een fors hogere huur maar de gemeente kan de bijdrage voor de velden niet echter garanderen. “Maar die bijdrage kun je niet opknippen”, zegt Kees Swaanen, voorzitter van Oirschot Vooruit. “De velden en het clubhuis vormen een geheel.”

Oirschot blijft in gebreke

Swaanen: “Het onderhoudsprobleem stamt al uit de tijd van het privatiseringsproces van jaren geleden. En de gemeente is sinds die tijd in gebreke gebleven. Swaanen vreest ook in juni weer uitstel. “Het is niet te hopen dat de gemeente denkt ‘och, nu alles is uitgesteld kunnen we het ook wel over de zomer heen tillen’.”

Follow @Allesportzaken