Oegstgeest onderzoekt kunstgrasfout bestemmingsplan

De gemeenteraad van Oegstgeest baalt van de ‘stomme fout’ in het bestemmingsplan voor de Overveerpolder. Op 16 juni pleitte de raad daarom voor een onderzoek naar het ontstaan van de fout.

Accepteert de gemeenteraad van Oegstgeest de aanleg van twee kunstgrasvelden? Of komt er toch een aanpassing van een verbod daarop?

Dubbeltje op z’n kant

Het is nog niet duidelijk of voetbalclub ASC binnenkort twee kunstgrasvelden mag laten aanleggen. Het dubbeltje kan twee kanten op vallen. De raad accepteert het kunstgras of men besluit het verbod op kunstgras in het bestemmingsplan aan te passen. Wethouder Peter Glasbeek doet binnenkort een onderzoeksvoorstel.

Onvrede raadsleden

Veel raadsleden in Oegstgeest zijn niet tevreden over de behandeling van dit dossier. Raadslid Eibertjan van Blitterswijk: “Het college stelde destijds dat in het bestemmingsplan staat dat kunstgras niet is toegestaan. Raadslid Melanie van Driel vult aan: “ASC wist van de problemen dus blijven wij ons tegen kunstgras verzetten. Wij willen de natuurwaarde beschermen want wij willen niet dat het dorp plastificeert.”

Club loopt vast zonder kunstgras

Raadslid Sven Spaarngaarden komt juist op voor ASC: “Wij vinden dat wij de club het kunstgras moeten gunnen. Het aantal leden neemt toe en daardoor komen de trainingen in de knel. De club kan het zonder kunstgras dus niet meer aan.”

VVD en het CDA gaven aan dat zij geen problemen hebben met de aanleg van twee kunstgrasvelden. “FC Oegstgeest heeft ook kunstgrasvelden en wij moeten sportclubs wel een beetje gelijk behandelen.”

Begrip voor onvrede

De wethouders Peter Glasbeek en Jan Nieuwenhuis begrijpen de onvrede van de raad. “De vele fouten in de oude bestemmingsplannen is verontrustend”, zo stelde Glasbeek. Hij zegde toe om het onderzoek naar de gang van zaken snel te starten.

Hij gaf ook aan dat BenW vooraf meer juridisch advies zal inwinnen bij de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan. “Op die manier wil Oegstgeest problemen zoals deze in de toekomst voorkomen.”

