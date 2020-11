Noodsteun gemeente Utrecht voor sportverenigingen

Ook veel Utrechtse sportclubs hebben last van het wegvallen van inkomsten. Zij annuleren activiteiten of laten deze in afgeslankte vorm doorgaan. De gemeente komt de clubs met financiële schade door de corona-uitbraak nu met noodsteun tegemoet.

De gemeente Utrecht bood veel clubs in het voorjaar ook al noodsteun. De clubs kregen toen bijvoorbeeld geen rekening voor het gebruik van hun sportaccommodaties.

Drie mogelijkheden Noodsteun gemeente Utrecht

Sportwethouder Maarten van Ooijen: “Veel sportclubs maken zich zorgen over hun voortbestaan want veel activiteiten, trainingen en competities liggen stil. Vooral in deze moeilijk tijd biedt sport afleiding en ontspanning en daarom wil de gemeente de sportclubs helpen.”

Utrechtse sportclubs kunnen bij de gemeente:

– een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten om veilig te kunnen sporten;

– weer een aanvraag doen voor kwijtschelding van huurkosten voor het gebruik van de accommodatie;

– subsidie aanvragen om hun liquiditeit zo op orde te houden, dat zij overeind kunnen blijven.

BenW kan een uitzondering maken

De noodsteun is er in eerste instantie voor sportclubs die al (deels) afhankelijk zijn van hulp van de gemeente. Zij maken bijvoorbeeld tegen een gereduceerd tarief gebruik van een sportaccommodatie of ontvangen subsidie. Of SportUtrecht heeft hen een buurtsportcoach toegewezen of helpt al op een andere manier.

BenW kan daarnaast een uitzondering maken voor sportaanbieders die essentieel zijn voor de Utrechtse sportinfrastructuur. Clubs kunnen noodsteun bij de gemeente Utrecht aanvragen als de Rijksregelingen onvoldoende zijn om hen overeind te kunnen houden.

Geen winst

De noodsteun van de gemeente betreft de hulp zoals in de begroting 2021 is opgenomen. Een sportaanbieder wordt als sportclub gezien als deze geen winst maakt. Tenzij deze winst weer ten goede komt aan de kernactiviteit van de organisatie.

