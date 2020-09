Noodfonds voor sportclubs in Helmond opgericht

Een aantal sportclubs in de gemeente Helmond is financieel in de problemen gekomen door de coronacrisis. Deze clubs krijgen hulp van de gemeente via een nieuw noodfonds in oprichting.

De gemeente Helmond richt een noodfonds in om sportclubs te helpen. Hoeveel geld de gemeente in het noodfonds stopt, gaf burgemeester Elly Blanksma nog niet prijs.

Noodfonds opgericht

Burgemeester Blanksma deelde de oprichting van het noodfonds op 8 september aan de gemeenteraad mede. De raad besprak het plan om ruim elf miljoen euro uit te trekken om de stad goed uit de coronacrisis te laten komen.

Dat plan is nu vastgelegd in de meest recente crisis- en herstelnota. Het geld hiervoor komt uit de spaarpot van de gemeente en krijgt mogelijk een aanvulling vanuit het Rijk.

Alle clubs aangeschreven

Het noodfonds voor sportclubs stond nog niet in de plannen. “Maar dat komt er zo snel mogelijk”, zei Blanksma. Ze reageerde daarmee op vragen van de raadsleden Smits en Van der Burgt. Die wilden namelijk weten of BenW ook oog had voor clubs die door de coronacrisis in zwaar weer zitten.

“Ook daar hebben wij oog voor”, benadrukte sportwethouder Harrie van Dijk. “Wij hebben na het uitbreken van de crisis alle sportclubs aangeschreven. Wij wilden van hen weten tegen welke problemen ze aanlopen en die hebben we nu in beeld.”

Maatwerk voor clubs

Hoeveel geld er in het noodfonds terecht komt, hield Blanksma nog voor zich. “Daar komen wij nog op terug. Maar ik kan al wel zeggen dat de gemeente maatwerk wil leveren aan clubs die in de problemen zitten.”

In het voorjaar schoot Helmond ook al tal van sportclubs te hulp. Zo schortte de gemeente de huur voor gemeentelijke panden al op. Mogelijk mogen clubs ook nu weer rekenen op een bijdrage indien zij hun inkomsten hebben zien teruglopen.

