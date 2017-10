Bodemsanering niet in plannen wethouder Visser

In Rotterdam zijn in de afgelopen 10 jaar geen kunstgrasvelden aangelegd met een vervuilde ondergrond. Er is ook geen plan voor bodemsanering. Sportwethouder Adriaan Visser nam met die mededeling enige ongerustheid in de gemeenteraad weg.

Gemeenteraadslid Jeroen van der Lee van de Partij van de Dieren in Rotterdam, had het onderwerp ‘ondergrond van kunstgrasvelden’ op de agenda laten plaatsen.

Bodemsanering niet uitgesloten

De kans dat zoals in andere plaatsen, ook Rotterdam nog voor een grote bodemsaneringsklus komt te staan, is niet uitgesloten. In de gemeente liggen een aantal kunstgrasvelden die ouder zijn dan tien jaar.

Advies van het RIVM

Maar eventuele problemen met deze velden zullen pas in kaart worden gebracht nadat het RIVM advies heeft uitgebracht over deze materie. Het is niet gezegd dat in Rotterdam bij velden die ouder zijn dan tien jaar, verkeerde materialen zijn gebruikt.

Nog geen plan bodemsanering

“Maar ik heb geen kennis van ook maar enig plan voor bodemsanering in Rotterdam”, stelt sportwethouder Adriaan Visser. “Mocht daar echter aanleiding voor zijn, dan nemen ook wij uiteraard onze maatregelen. Want ik deel de zorgen rond de gezondheid en de eventuele milieuschade.”

