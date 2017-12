Nijmegen investeert extra in sportaccommodaties

De gemeente Nijmegen trekt drie miljoen euro extra uit voor het opknappen en verbeteren van sportaccommodaties. Het bedrag zal worden geïnvesteerd in kunstgrasvelden, veldverlichting en renovatie van de sporthal in de Horstacker.

Een meerderheid van de leden van de gemeenteraad stemde in 2016 al in met het voorstel van de SP om sportclubs uit de brand te helpen.

Nijmegen behoudt sportoppervlakte

De huidige oppervlakte van de buitensportaccommodaties blijkt nodig te zijn om de kwaliteit van de buitensport op peil te houden. Bovendien kan hiermee aan de sportvraag van het groeiende inwonertal van Nijmegen voldaan blijven worden. De gemeente heeft de wensen van alle Nijmeegse sportclubs in kaart laten brengen en een ook laten onderzoeken welke verbeteringen het hardst nodig zijn.

Capaciteit

Nijmegen heeft tennisbanen en korfbalvelden die relatief weinig gebruikt worden. Daarnaast hebben zeven voetbalclubs te weinig capaciteit en vijf clubs juist een overschot. In de afgelopen zijn de grote clubs in de stad groter geworden en de kleine steeds kleiner.

Twee van de drie hockeyclubs hebben te weinig velden en zo’n tekort dreigt ook bij de derde club. De rugbyvereniging is zelfs zo snel gegroeid dat er een tweede veld nodig is.

Wel verschuivingen van accommodaties

BenW heeft besloten dat het totaal areaal van accommodaties zal blijven bestaan. Maar er zal tussen de stadsdelen wel wat met complexen geschoven gaan worden. Het college wil namelijk iets doen aan de ongelijke verdeling van de sportparken over de stad. In januari 2018 buigt de gemeenteraad zich over de toekomst van de accommodaties.

Upgrade

De meeste clubs willen hun natuurgrasveld laten vervangen door een kunstgrasveld zodat er meer teams op kunnen trainen. Vv Trekvogels, vv OSC, DVOL, sv Orion, csv Oranje Blauw en hockeyclub NMHC komen alle voor een upgrade in aanmerking.

Daarnaast zal geld worden uitgetrokken voor veldverlichting voor HSV De Hazenkamp. Ook de sporthal in de Horstacker krijgt een opknapbeurt.

