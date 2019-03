Zwembaden leveren vaak dierbare herinneringen op

Veel gemeenten zijn genoodzaakt om hun zwembaden te sluiten. Maar Harderwijk, Ermelo en Nunspeet willen er in een straal van 20 kilometer drie bouwen en het Bosbad Putten uitbreiden.

Nunspeet, Harderwijk en Ermelo trekken opgeteld 37,5 miljoen euro uit voor drie nieuwe zwembaden. “Het volk wil een eigen zwemvoorziening om de hoek en heeft daar recht op.”

Samenwerking is lastig

Remco Hoekman van het Mulier Instituut weet zo snel geen voorbeeld waarbij gemeentes succesvol samen een zwembad hebben neergezet. Het kent wel voorbeelden van plekken waar het mis ging.

“Het is in Limburg door meerdere gemeenten geprobeerd. Het overleggen gaat lang goed tot de locatie van het bad moet worden bepaald en dan gaat het botsen.”

“Een lokaal politicus maakt zich niet populair als hij of zij een zwembad in een buurgemeente wil laten gebouwd. En dan moet de discussie over het geld vaak nog beginnen.”

Zwembaden zijn een basisvoorziening

Het gros van de burgers (93%) vindt dat een zwembad een basisvoorziening zou moeten zijn in een gemeente. Inwoners hechten meer belang aan een zwembad dan aan een bibliotheek of een stadspark.

Bovendien blijft zwemmen, ondanks een dalende tendens, populair. Nederlanders vinden zwemmen een gezonde sport die ook nog eens niet blessuregevoelig is.

Dat Ermelo, Harderwijk en Nunspeet allemaal hun eigen zwembad bouwen, snapt Hoekman dus wel. “Het is ook een taak van gemeenten om sportbeoefening te faciliteren. Het is wel wijs om even te gluren bij de buren. Want als de een veel recreatievoorzieningen heeft hoeft de ander die niet altijd meer te bieden.”

Kijk naar de bevolkingssamenstelling

De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) adviseert gemeenten bij de ontwikkeling van zwembaden. Directeur André de Jeu: “Het is inderdaad onzin om als buurgemeenten alles hetzelfde te doen.”

“Bepaal vooral goed vooraf voor wie je het zwembad wilt bouwen en houd rekening met de bevolkingssamenstelling. Zorg ervoor dat er, vanwege de vergrijzing, in een nieuw zwembad voldoende elementen zijn voor senioren”, adviseert De Jeu.

“Zwembaden kosten veel geld maar doe daar niet al te moeilijk over. Zoiets weet je van tevoren en daar houd je als gemeente rekening mee. Een zwembad heeft een grote maatschappelijke waarde en veel inwoners hebben er dierbare herinneringen aan.”

