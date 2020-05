Gorinchem betaalt nieuwe LED verlichting sportclubs

Buitensportcubs in de gemeente Gorinchem krijgen bijna allemaal nieuwe LED verlichting rond hun velden. De gemeente betaalt de rekening en zal de kosten niet in de huurprijs doorberekenen.

Sportclubs krijgen het financieel steeds moeilijker en veel clubs krimpen. Maar ook steeds minder leden steken de handen uit de mouwen voor onderhoudsklussen.

Lagere energienota

De buitensportclubs en de gemeente praten al langer over de vervanging van de oude verlichting. Gorinchem wil namelijk nieuwe LED verlichting rondom de velden. De clubs vinden dat een goed idee maar vaak te duur.

BenW wil het mes nu aan twee kanten laten snijden. Vervanging zorgt voor een duurzaamheidsslag én voor een lagere energienota voor de clubs. Dit is een win-win situatie voor iedereen”, zo stelt het college in een brief aan de gemeenteraad.

Nieuwe LED verlichting, geen huurverhoging

De gemeente laat de nieuwe LED verlichting in de komende vier jaar bij vrijwel elke buitensportclub installeren. “De gemeente verhoogt de huur niet nadat de verlichting is geplaatst. Ook niet bij de clubs die dit type verlichting al hebben”, aldus BenW.

Gorinchem wil zo een streep zetten onder de discussie rond de ozb voor sportclubs. Raadsleden vroegen al twee keer om een lager ozb-tarief voor de clubs. Dat is mogelijk sinds er in 2019 een wetswijziging is doorgevoerd.

Geld rondpompen

Raadslid Janneke van Oversteeg vindt het goed dat BenW de clubs met een alternatief steunt. “Gemeenten in de regio compenseren de ozb via een subsidie. Eigenlijk ben je dan geld aan het rondpompen. Gorinchem kiest er nu voor om dat niet te doen.”

“Met deze oplossing is er inderdaad sprake van een win-win situatie. De clubs houden geld in de kas omdat hun energienota lager uitvalt. En nieuwe LED verlichting rondom de velden is een stuk beter voor het milieu. Dit is een prima oplossing van de gemeente want de clubs krijgen hierdoor wat meer financiële lucht.”

Follow @Allesportzaken