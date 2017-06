Voorstel nieuwe huurtarieven Utrechtse clubs moet over

Sportwethouder Paulus Jansen van Utrecht moet een beter voorstel doen voor betere huurtarieven. Het huidige voorstel zadelt sommige sportclubs nu op met een huurverhoging van 40%. Jansen moet van de gemeenteraad zijn huiswerk overdoen.

De gemeente wil de huurverschillen tussen de binnen- en buitensport wegwerken. Daarnaast moeten sportcomplexen door het nieuwe tarievenstelsel efficiënter worden gebruikt.

Weerstand is groot

De aanpassing van de tarieven staat eind juni weer op de agenda van de commissie en twee weken later op die van de gemeenteraad. Maar de kans lijkt klein dat het Jansen in die korte tijd lukt om met een voorstel te komen dat algemeen wordt gedragen. Al eerder werd het voorstel van de agenda gehaald en aangepast. Er kwam teveel kritiek van zowel de politiek als de sportclubs. De weerstand tegen het plan is groot.

Gezonde clubs de dupe

Met name grote gezonde clubs als Kampong, Hercules en Sporting ’70 dreigen het kind van de rekening te worden van ‘het plan Jansen’. Deze clubs huren namelijk veel velden. Kampong zou jaarlijks bijvoorbeeld 18.000 euro huur meer gaan betalen. De clubs kunnen dan eigenlijk alleen de contributie verhogen.

Vooral onvrede

GL-raadslid Steven de Vries: “Er heerst vooral veel onvrede want er wordt bij de clubs veel overhoop gehaald. De scheefgroei aanpakken is goed maar nu lijken alle Utrechtse sporters meer te gaan betalen. Ook de binnensporters want voor hen gaat de contributie niet omlaag en dat kan niet de bedoeling zijn.”

Voorstel gaat alleen over geld

Stadsbelang raadslid Cees Bos: “Het plan gaat alleen maar om geld en heeft niets met efficiëntie te maken. Op deze manier worden de efficiënte clubs gestraft omdat ze het goed doen. Efficiëntie wordt nu gemeten aan de hand van de betalingsachterstanden van de clubs. Dat is ronduit belachelijk. Wij steunen daarom het huidige voorstel niet. Er spreekt geen visie uit.” Met dit uitstel lijkt de invoering voor de start van het nieuwe sportseizoen niet waarschijnlijk.

