Naamswijziging in Johan Cruijff Arena duurt gênant lang

Het gerucht gaat dat de naamswijziging van Amsterdam ArenA in Johan Cruijff Arena niet doorgaat. De gemeente Amsterdam weet echter nergens van en legt uit wat er waar is van het verhaal.

Diederik Smit Het was de bedoeling vanom via zijn column de gemeente Amsterdam te dwingen om te erkennen dat de naamsverandering gênant lang duurt.

Geen idee

“Wij hebben geen idee waar dit verhaal vandaan komt”, stelt bestuursvoorlichter Sebastiaan Meijer bij de gemeente. “Wij hebben met Ajax en de Amsterdam ArenA gebeld, maar ook daar weet men van niets.”

Smit is vrij stellig in zijn conclusie dat de naamswijziging niet doorgaat. Maar de gemeente stelt “dat het absoluut de bedoeling is dat de stadionnaam wordt veranderd in Johan Cruijff Arena.”

Geld, aandelen en zeggenschap

Maar vindt de gemeente die naamswijziging dan niet gênant lang duren? “Wij zijn als gemeente ook ontevreden over de voortgang. Maar een naamswijziging gaat ook om aandelen en zeggenschap. Het ligt allemaal een stuk ingewikkelder dan wij als gemeente dachten.”

“Ook het overlijden van Eberhard van der Laan heeft voor vertraging gezorgd. Maar dat willen wij niet als excuus gebruiken. De gesprekken zijn weer op gang gebracht en er zitten gedeeltelijk nieuwe mensen rond de tafel. Die gesprekken zijn stevig maar constructief.”

Johan Cruijffplein

Inmiddels heeft BenW van Amsterdam al wel besloten om het Stadionplein te vernoemen naar Johan Cruijff. “Maar dat staat helemaal los van de naamswijziging van de Amsterdam Arena”, duidt Meijer de discussie die hierdoor ontstond.

“Het college wilde sowieso een mooie locatie in de stad naar Johan Cruijff vernoemen. Het Stadionplein is een locatie waar wij als gemeente zelf over gaan. Wij hebben dit plan eerst met de familie besproken en die vonden het heel mooi.”

Moeizame weg

Deze naamswijziging staat volgens Meijer echter los van de perikelen rond de Amsterdam Arena. Maar Smit heeft via zijn column het stroperige proces rond de naamswijziging van de Amsterdam ArenA pijnlijk bloot gelegd.

Follow @Allesportzaken