Motie in Almere tegen rubber infill op sportvelden

Elke donderdagavond komt de gemeenteraad van Almere bijeen om te vergaderen over actuele thema’s. Onlangs behandelde de raad een SP-motie over het gebruik van rubber infill op sportvelden.

De SP in Almere wil een eind maken aan het gebruik van SBR op de sportvelden. “Wij willen de gezondheid van sporters en het milieu beschermen en saneringskosten voorkomen.”

Infill op sportvelden onder de grenswaarde

“Een onderzoeksteam van het RIVM heeft aangegeven dat blootstelling aan gevaarlijke stoffen onder de grenswaarde blijft.” Maar een groot deel van dat team zou die conclusie, volgens fractievoorzitter Hans Everhard, niet delen.

En een aantal wetenschappers zou het onverantwoord vinden om kinderen te laten sporten op velden met een rubber infill. De wetenschap is wel unaniem over het risico voor het milieu en de volksgezondheid. Het gaat dan om de risico’s op vervuiling van de bodem en het oppervlaktewater.

Sportclubs nemen nauwelijks maatregelen

“Sportclubs geven aan dat zij maatregelen treffen om ervoor te voorkomen dat er rubberkorrels in het milieu terecht komen. Maar de voetbalclubs in Almere nemen deze maatregelen niet of nauwelijks”, zo stelde de stichting ‘Kom van dat gras af’. Daarom diende de stichting een aantal handhavingsverzoeken in. Zo’n verzoek is bij de gemeente Almere nog steeds in behandeling”, zegt Everhard.

Boete van 10.000 euro

Eerder is Sportaal in Enschede voor 10.000 euro beboet voor het vervuilen van het milieu. Zodra de rubberkorrels de bodem van of onder de velden verontreinigt, moet een gemeente de bodem laten saneren. Dit kan brengt een flink bedrag onvoorziene kosten met zich mee brengen.

De partij wil vervuiling en dure bodemsanering voorkomen en sportende kinderen niet in gevaar brengen. Daarom moet Almere de rubber infill zo snel mogelijk van de sportvelden halen. “Het is beter de velden in te strooien met een milieuvriendelijk alternatief zoals kurk korrels”, zo schrijft de partij.

Deze infill is overigens een stuk duurder dan rubber infill. Lang is rubber als infill vermoedelijk toch niet meer toegestaan. Het ECHA wil TPE, EPDM en rubbergranulaat op kunstgras namelijk gaan verbieden. Dat verbod moet over zes jaar ingaan.

