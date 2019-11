De IJsselslag molensteen voor wethouder Werger

Sportwethouder Laura Werger vraagt de Zutphense gemeenteraad om een extra bijdrage voor zwembad De IJsselslag. “Het gaat al beter met het zwembad, maar ook over 2018 is er een tekort.”

Zutphen moet het grootste deel van dit bedrag (141.000 euro) uit het potje ‘onvoorziene uitgaven’ halen. Voor de overige 127.342 euro wil BenW de algemene reserve aanspreken. Dat laatste vinden meerdere partijen geen goed plan.

“We hebben afgesproken dat we dit niet meer doen en afspraak is afspraak”, stelde raadslid Rein Rutten. Wat hem betreft kan het college een deel van het geserveerde geld voor jongerenhuisvesting voor het zwembad gebruiken.

Naast D66 vindt ook het CDA dat BenW de algemene reserve met rust moet laten. De VVD ook maar de partij denkt dat er weinig anders op zit. “Het geld zal toch ergens vandaan moeten komen.”

De gemeente springt bij De IJsselslag niet voor het eerst bij. In 2018 trok Zutphen ook al 150.000 euro uit om de begroting over 2016 en 2017 rond te krijgen. Werger gaf toen aan dat het bad steeds meer inkomsten kreeg.

Raadslid André Oldenkamp vraagt zich af hoelang de gemeente dit nog vol denkt te houden. “De reserves nemen niet toe. En stel dat morgen de bibliotheek komt en overmorgen het theater? Waar eindigt dit?”

Oldenkamp denkt dat het college met de omliggende gemeenten zoals Lochem om de tafel moet. “Als zij zwembad De IJsselslag, doen dan doen wij het theater. Die kant moet je op, anders hou je dit niet vol.”

Volgens SSAZ stijgen de bezoekersaantallen van De IJsselslag en is de omzet van de horeca toegenomen. Maar het bestuur van de stichting verwacht ook de komende jaren een tekort.

De Zutphense forumleden vinden dat wethouder Werger een ander dekkingspotje moet zoeken voor de 127.342 euro. “Werger moet maar met een nieuw voorstel komen.”

Volgens de wethouder zijn alle opties al onderzocht. “Ik ga mijn best doen om niet de algemene reserve aan te hoeven spreken. Maar ik kan niets garanderen.” Op 16 december horen de forum- en raadsleden of het de wethouder is gelukt.

