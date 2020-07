Milieudefensie wil dat ijsbaan Haarlem direct sluit

Milieudefensie heeft bij de gemeente een verzoek ingediend om de ijsbaan in Haarlem onmiddellijk te sluiten. Schaatsen in de zomer is volgens Milieudefensie namelijk in strijd met de vergunning uit 2005.

Opening van de ijsbaan is volgens Milieudefensie in strijd met het Haarlemse klimaatbeleid. “De gemeente heeft zelf de vergunning verstrekt en is daarom bevoegd te handhaven.”

Haarlem is bevoegd gezag

Wethouder Robbert Berkhout gaf op 2 juni aan dat de gemeente ‘hier niet over gaat’. Maar volgens Milieudefensie is het tegendeel waar. “Haarlem had dit, als vergunningverlener en bevoegd gezag voor de handhaving, moeten verbieden.

De ijsbaan gebruikt 1,3 miljoen kWh elektriciteit per jaar en dat levert ruim een half miljoen kg. CO2 op. Milieudefensie schat dat de zomeropenstelling daar nog eens de helft bij doet.

Van begin oktober tot half maart

In 2005 verstrekte Haarlem een vergunning aan de ijsbaan. Hierin staat dat deze baan uitsluitend van begin oktober tot half maart open mag. “De gemeente mag ’s zomers uitsluitend incidenteel onderhoud verrichten of een skeelerevenement laten plaatsvinden.

Verder staan er alleen evenementen vermeld die in het winterseizoen plaatsvinden.” In de vergunning stat ook dat de ijsbaan zich heeft verbonden aan het convenant Energie en Milieu voor o.m. kunstijsbanen.”

Volgens Milieudefensie schermt directeur Rob Kleefman met besparingen die rond de ijsbaan zijn gerealiseerd. Maar hij geeft niet aan dat dit een voorwaarde was voor de vergunning. De milieuwinst is volgens Milieudefensie door de vervroegde openstelling allang weer teniet gedaan.”

Slecht voorbeeld

Over de rol van de gemeente is Milieudefensie niet erg te spreken. “Het beschadigt het vertrouwen in de overheid als die de hand licht met de vergunningvoorwaarden. Haarlem doet zelfs alsof er helemaal geen sprake is van een handhavingstaak.”

Haarlem geeft in deze zaak een slecht voorbeeld van het gemak waarmee het energieverspilling en CO2-uitstoot toelaat. “Maar de gemeente zit burgers intussen wel achter de broek om te isoleren en te verduurzamen.”

